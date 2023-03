Chi è Vlahovic fidanzato di Carolina Stramare

Carolina Stramare, ex Miss Italia, è diventata recentemente la fidanzata di Vlahovic. In occasione del suo compleanno, le è stato fatto un regalo importante. Carolina Stramare è l’ultima compagna sentimentale di Dusan Vlahovic, che ha recentemente cambiato squadra passando dalla Fiorentina alla Juventus nella finestra di trasferimento di gennaio. Oltre a queste novità in campo, ci sono anche novità fuori dal campo per il calciatore.

Secondo quanto riportato da Novella 2000, dopo la separazione dalla influencer Maria Sole Pollio, l’attaccante avrebbe iniziato una nuova relazione con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, che ha da poco festeggiato il suo 23° compleanno.

Dotati di un’attrattiva fuori dal comune, i due hanno festeggiato il compleanno insieme: lei il 27 gennaio e lui il 28. Si sono incontrati inizialmente quando Dusan giocava ancora nella Fiorentina. Sembra che il passaggio a Torino sia stato determinante per confermare la loro relazione.

Si dice che per il suo compleanno il calciatore le abbia fatto un regalo unico. Cercheremo di capire di cosa si tratta e come sono collegati. Quali interessi hanno in comune? Uno in particolare. Scopriremo tutti i dettagli.

In occasione del compleanno di Carolina Stramare, Vlahovic le ha regalato un SUV nuovo di zecca.

Carolina Stramare, ex Miss Italia e partecipante all’Isola dei Famosi, ha recentemente intrapreso una nuova relazione sentimentale con il centravanti della Juventus. Secondo quanto riportato, il calciatore le ha regalato un SUV nuovo di zecca per il suo compleanno.

I due sono legati dall’entusiasmo e dall’adorazione per il calcio: lui, uno degli attaccanti più accattivanti di tutto il mondo calcistico, e lei, tifosa sfegatata della Juventus e conduttrice di un programma dedicato alla Serie B. Fin da piccola è stata esposta alla Juventus Football Club, con i poster di Del Piero e Buffon, due dei capitani più iconici della squadra, che adornano le pareti di casa sua. La sua suoneria è l’inno della Juventus, a sottolineare ulteriormente la presenza del DNA del club nella sua vita.

La coppia deve ora rivelarsi ai propri sostenitori. Siamo certi che l'attaccante della Juventus sarà accolto calorosamente nella nuova famiglia, vista la loro fervente devozione. Attendiamo ulteriori aggiornamenti e potenzialmente nuove immagini della coppia insieme.