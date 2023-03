Chi è Salvatore Schillaci? Età, patrimonio, dove vive, moglie e figli

Salvatore Schillaci è conosciuto come uno degli attaccanti italiani più iconici di tutti i tempi, avendo realizzato una pletora di gol durante la sua carriera sportiva. Per conoscere meglio l’ex calciatore siciliano, esploriamo la sua vita e la sua carriera.

Il calcio italiano ha visto molti giocatori influenti nel corso della sua storia, che hanno lasciato un’impronta indelebile nei tifosi. Di conseguenza, l’ammirazione per loro è sempre forte. È un piacere vederli in televisione.

Salvatore Schillaci, altrimenti noto come Totò, è una figura di spicco nella storia del calcio italiano. Ha avuto una carriera di successo in Coppa del Mondo e nei club, partendo dal Messina. Attualmente è un concorrente di Pechino Express, dove senza dubbio darà prova della sua atleticità e del suo spirito competitivo. Cogliamo l’occasione per conoscerlo meglio.

Le informazioni su Salvatore Schillaci includono l’età, il luogo di residenza, il numero di figli e la presenza su piattaforme social media come Facebook e Instagram.

Nome: Salvatore

Cognome: Schillaci

Soprannome: Totò

Data di nascita: 1 dicembre 1964

Luogo di nascita: Palermo

Età: 57 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Partner: Barbara Lombardo

Professione: Imprenditore e personaggio televisivo

Facebook: Non disponibile

Instagram: @totogoal90

Salvatore Schillaci è nato a Palermo nel 1964 e la sua famiglia ha una lunga passione per il calcio. Suo fratello Giuseppe ha giocato nella Fermana e Giovanni ha tentato di entrare nella Juventus. Altri membri della sua famiglia seguirono l’esempio. Tuttavia, Totò è stato in grado di ottenere qualcosa di straordinario, giocando nel Messina, nella Juventus, nell’Inter e nella Nazionale.

Franco Scoglio, suo allenatore al Messina, lo ha elogiato per la sua famelica capacità di colpire, osservando che non aveva mai visto una tale voglia di andare a rete. Questo gli ha permesso di ottenere risultati notevoli.

Dopo il ritiro dal calcio, Schillaci ha continuato a dedicarsi a questo sport. Lo si vede spesso in televisione e vive a Palermo con Barbara Lombardo. Ha tre figli, due avuti dalla precedente relazione con Rita Bonaccorso e uno da una relazione successiva. Ha arricchito ulteriormente Palermo con la creazione del centro sportivo giovanile “Louise Ribolla”, che aiuta i ragazzi svantaggiati attraverso il calcio. Lo sport viene così utilizzato come strumento di socializzazione. Si è anche cimentato in politica, ricoprendo per due anni il ruolo di consigliere comunale per conto di Forza Italia.

Patrimonio di Totò Schillaci

Spesso è difficile determinare una cifra esatta quando si parla di patrimonio, perché deve essere la persona in questione a rendere noti i numeri. Inoltre, è difficile calcolare una cifra netta per i guadagni maturati nel tempo, perché l’importo potrebbe essere notevole, ma il patrimonio rimane incerto.

La partecipazione di Salvatore Schillaci a Italia ’90 è stata la sua esperienza più memorabile.

La prestazione di Totò Schillaci ai Mondiali di Italia ’90 è considerata da molti l’apice della sua carriera: l’attaccante palermitano segnò sei gol che gli valsero il titolo di capocannoniere. Nonostante la sua impressionante prestazione, l’Italia si piazzò al terzo posto nella competizione.

I Mondiali del 1990 sono ancora oggi ricordati per le prodezze di Salvatore Schillaci, che nello stesso anno si piazzò al secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro, superato solo da Lothar Matthaus, che portò la Germania alla vittoria del torneo.