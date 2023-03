Chi è Beppe Fiorello? Età, moglie, figli e biografia

Beppe Fiorello, età, vita privata e carriera dell’attore che ha emozionato generazioni di spettatori in Italia e oltre. Tra fiction, progetti e importanti apparizioni, esploriamo il vasto universo interpretativo di Beppe Fiorello.

Età di Beppe Fiorello

Beppe Fiorello, nato Giuseppe Fiorello, è nato a Catania il 12 marzo 1969 e compie 54 anni questo mese. Fratello minore di Rosario Fiorello e di Catena Fiorello, i suoi genitori, Nicola e Rosaria, provengono rispettivamente da Letojanni e Giardini-Naxos, entrambi nella provincia di Messina.

La prematura scomparsa di suo padre Nicola nel febbraio 1990 è stata un momento difficile per Giuseppe Fiorello. Ha raccontato l’impatto di questo evento sulla sua adolescenza e di come lo abbia spinto ad aprirsi di più.

Moglie e figli di Beppe Fiorello

Beppe Fiorello è sposato con Eleonora Pratelli, con cui si è unito in matrimonio nel 2010 dopo diversi anni di convivenza. Lavoravano insieme presso l’agenzia di celebrità endorsement di Eleonora, Suite19. Da allora, hanno avuto due figli: Anita, nata nel 2003, e Nicola, nato nel 2005.

Biografia

Giuseppe Fiorello ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo con Radio Deejay nel 1994. Ha debuttato al cinema nel 1998 con il film L’ultimo Capodanno e ha interpretato un ruolo nella fiction Ultimo nello stesso anno. Tra il 2007 e il 2008, ha recitato in vari ruoli sia per il cinema che per la TV.

Tra le sue interpretazioni più memorabili ci sono le miniserie Rai in due puntate, come Il bambino della domenica, trasmesso nel maggio 2008. Nel 2008, è anche nel cast di Baaria. Nel 2011, doppia il protagonista del film d’animazione Happy Feet 2 e nel 2012 appare nel film Magnifica presenza.

Nel 2013, interpreta Domenico Modugno nella miniserie Volare – La grande storia di Domenico Modugno. Successivamente, nel 2015, recita nel ruolo di Paolo Borsellino nel film Era d’estate.

Nel 2019, Beppe Fiorello partecipa al Festival di Sanremo insieme a Paola Turci. Nel 2021, dopo più di 300 spettacoli in tutta Italia, porta in TV il suo show Penso che un sogno sia così.