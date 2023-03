“Oltre il limite”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: il padre è indignato a seguito delle recenti accuse

Antonella Fiordelisi e il suo passato da schermitrice. Emerge un ‘mistero’ riguardo al passato da campionessa dell’ex partecipante del GF Vip 7, che attualmente vive la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Stavolta, ciò che desta interesse non è la vita sentimentale di Antonella, bensì quella professionale. A seguito delle recenti indiscrezioni circolate sul sito MowMag, interviene il padre Stefano.

Stefano, padre di Antonella Fiordelisi, si pronuncia riguardo alle voci infondate. Per riassumere gli eventi recenti, un articolo su MowMag avrebbe sollevato dubbi sul passato dell’ex concorrente del GF, ovvero alcune ‘incongruenze’ che lascerebbero i fan perplessi. Secondo il portale MowMag: “Non si può non notare alcune contraddizioni tra ciò che la VIP ha sempre raccontato di sé e ciò che si mormora, con prove alla mano, sui social.”

Il padre di Antonella Fiordelisi interviene dopo le voci sul suo passato da campionessa: “Ecco la prova…”

Dopo l’eliminazione dal reality show di Alfonso Signorini, Antonella Fiordelisi avrebbe dichiarato: “Sono arrivata in questo reality anche se non ho parenti che già fanno tv, mi sono fatta da sola”. Tuttavia, si ricordano anche le sue parole pronunciate circa 6 mesi prima nella clip di presentazione: “Ero una promessa della scherma, sono Bronzo Nazionale Giovani di Spade e ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei.”

A proposito di ciò, sul portale si legge che “I più maligni del web affermano che, riguardo alla carriera sportiva dell’influencer, non emergono mai foto di lei in gara o sul podio. A parte il selfie mentre morde una medaglia che, in effetti, spiegherebbe il senso di quel ‘mi sono fatta da sola’”. Di fronte alla polemica sollevata sul passato dell’ex concorrente del GF, non poteva non intervenire il padre Stefano, pubblicando la prova di ciò che Antonella ha sempre sostenuto: una foto di lei sul podio. Tutto ciò è stato riportato su Novella2000.

“Ora mettono in dubbio anche il suo Bronzo nazionale”, ha commentato Stefano Fiordelisi, allegando l’immagine della figlia sul podio con emoji che ridono di gusto. I fan si chiedono se Antonella deciderà di esprimersi sulla questione. In ogni caso, la prova fornita dal padre Stefano dovrebbe dissipare ogni dubbio sorto al riguardo.