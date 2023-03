Padova, esplosione in abitazione: madre Alina perde la vita nell’incendio. Due bambini e il padre feriti. Profilo della vittima

Una donna è deceduta poco prima delle 8:00 del mattino del 26 marzo 2023 a seguito di un incendio causato da un’esplosione dovuta presumibilmente a una fuga di gas, avvenuta in una casa situata a Sant’Urbano, provincia di Padova. Sono rimasti feriti due bambini e il padre. Al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco, provenienti da Este, Rovigo e Padova, il padre e i due bambini erano già fuori dall’abitazione.

Esplosione a Padova

I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio, mentre altri operatori muniti di autorespiratori sono entrati all’interno dell’abitazione, dove hanno rinvenuto la donna, che è stata successivamente trasportata all’esterno.

Nonostante i tentativi di soccorso, il medico ha dovuto constatarne il decesso. I bambini e il padre sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem. Uno dei minori è stato trasportato in elicottero all’ospedale, mentre gli altri due sono stati condotti in ambulanza.

L’abitazione ha subito gravi danni, con alcuni muri perimetrali crollati. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinare le cause dell’esplosione.

La vittima

La donna deceduta, Alina Crenicean, era di origine romena. Residente in Italia da molti anni, si era sposata dieci anni fa con Michelangelo Negrello. Il padre e il figlio più piccolo sono ricoverati presso l’ospedale di Padova, mentre la figlia maggiore si trova nell’ospedale di Schiavonia. Il bambino è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita; le condizioni della figlia maggiore sono invece più stabili.

La dinamica

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la donna si trovasse al piano terra, dove è avvenuta l’esplosione, per preparare la colazione, mentre il padre e i due figli erano nelle stanze da letto al piano superiore. L’uomo è riuscito a prendere in braccio il figlio più piccolo e a fuggire, mentre la donna sarebbe deceduta all’istante. La stanza al piano inferiore era certamente satura di gas, causando un’esplosione di tale entità da distruggere la casa e non lasciare scampo ad Alina Crenicean. I vigili del fuoco stanno cercando di determinare se la causa sia riconducibile a una caldaia difettosa o ai fornelli.