Chi è Blanco? Età, nome vero, carriera, fidanzata, Sanremo 2023

Dopo aver conquistato il Festival di Sanremo 2022, Blanco è diventato una vera e propria icona per milioni di giovani. Tuffiamoci nella sua storia e conosciamolo meglio: ecco chi è veramente!

Il grande pubblico si è accorto solo di recente dell’incredibile talento di questo giovane artista, ma Blanco è da anni una colonna portante della scena musicale! Diamo un’occhiata più da vicino e scopriamo alcuni fatti affascinanti sulla sua vita personale e professionale!

Conoscete Blanco! Scoprite la sua età, il suo nome, la sua biografia e seguitelo su Instagram per rimanere aggiornati sulle sue ultime novità e avventure.

Nome completo: Riccardo Fabbriconi

Nome d’arte: Blanco

Sono nato nel giorno più bello dell’anno, il 10 febbraio 2003!

Sono nato nella bellissima città di Calvagese della Riviera, nella splendida regione italiana di Brescia. È un luogo che mi sta a cuore e che custodirò per sempre.

Età: 20 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Cantautore e rapper

Profilo Instagram: @blanchitobebe

Riccardo Fabbriconi, l’amatissimo artista noto come Blanco, nasce con una passione ardente a Calvagese della Riviera, un piccolo ma possente paese in provincia di Brescia, il 10 febbraio 2003. Suo padre è romano, motivo per cui Blanco è un tifoso della Roma. Dopotutto, suo padre si è trasferito in Lombardia per lavoro, quindi Blanco ha un legame profondo con le sue radici.

Il calcio è una delle sue passioni più ardenti, tanto che ha cercato di intraprendere la carriera di calciatore, per poi essere attratto dalla sua passione per la musica. Ha studiato tromba, pianoforte e chitarra, scoprendo infine la sua strada nel genere rap, in parte grazie alla sua ammirazione per gli artisti hip hop italiani.

Carriera di Blanco: esordio e canzoni

L’entusiasmo e le capacità di Blanco lo distinguono nell’industria musicale e il suo duro lavoro viene ripagato quando la Island Records gli dà la possibilità di debuttare con il singolo “Belladonna”. È stato solo con l’uscita di “Nights in White” che si è fatto veramente un nome. Nell’ottobre 2020 esce “Thief of Flowers”, un successo immediato!

Il 2021 è un anno incredibile per lui: fa squadra con alcuni dei più grandi nomi dell’industria musicale italiana, tra cui Salmo e Madame, oltre a Sfera Ebbasta, che insieme creano una hit di successo, Tu mi fai impazzire. La sua carriera decolla a settembre con la bellissima e commovente Blu Celeste, canzone che è anche il titolo del suo album pubblicato da Universal Music. È un momento emozionante per lui e per i suoi fan!

Sono entusiasta di essere a Sanremo con Mahmood! Sarà una grande esperienza e non vedo l’ora di esplorare la città e tutto ciò che ha da offrire.

Il Festival di Sanremo 2022 è stato il momento in cui Blanco è stato veramente abbracciato dal pubblico, essendo stato selezionato da Amadeus tra i migliori concorrenti. Riccardo e Alessandro, con la loro bellissima canzone “Brividi”, hanno sbaragliato la concorrenza, lasciando Elisa e Gianni Morandi rispettivamente al secondo e terzo posto. Un’occasione importante che ha lasciato un segno indelebile nell’industria musicale.

Estasiati dalla vittoria del festival della canzone italiana, Blanco e Mahmood hanno avuto l’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest di Torino. Lì, i due si esibirono in una performance elettrizzante di Brividi, anche se dovettero accorciarla a causa del regolamento della manifestazione. Alla fine, la coppia ha ottenuto un impressionante sesto posto nell’evento musicale internazionale.

Blanco, vita sentimentale: fidanzata

Il giovane e talentuoso cantautore e Giulia avevano una relazione da tempo, e finalmente l’hanno ufficializzata durante i Seat Music Awards, condividendo un video su Instagram. Purtroppo la loro storia d’amore si è conclusa poco dopo il Festival di Sanremo, lasciando i cuori spezzati.

In seguito, Blanco e Martina Valdes sono stati visti baciarsi appassionatamente in una discoteca, consolidando la loro relazione. La Valdes è diventata una presenza regolare agli spettacoli del rapper in tutta Italia. Durante una delle date del tour, Riccardo l’ha persino invitata sul palco per farle una serenata con la romantica canzone Afrodite.