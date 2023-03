Chi è Bruna Pirelli moglie di Gigi Finizio? Età, lavoro e figli

Gigi Finizio è unito in matrimonio con Bruna Pirelli, il grande amore della sua vita. Scopriamo maggiori dettagli sulla consorte del cantante.

Bruna Pirelli è la sposa dell’acclamato artista Gigi Finizio e, contrariamente al coniuge, ha sempre vissuto la propria esistenza lontano dai riflettori. Lo stesso Gigi Finizio ha però rivelato alcune particolarità sul suo intenso rapporto con la moglie, madre dei suoi due figli. Scopriamo maggiori informazioni su di lei e sul loro amore.

Chi è Bruna Pirelli, consorte di Gigi Finizio Bruna Pirelli non è celebre al vasto pubblico, ma il marito, il cantante Gigi Finizio, ne ha parlato più volte. “È una donna che ti suggerisce tanto con la giusta attenzione, parla poco ma trasmette molto con gli occhi. È la casa, è la famiglia”, ha affermato a Vieni da Me il cantante riferendosi alla moglie. Non si conoscono dettagli precisi riguardo alla nascita di Bruna Pirelli, né si hanno informazioni sulla sua carriera o percorso di studi. La consorte del cantante ha sempre mantenuto la sua vita privata riservata.

La vita personale di Bruna Pirelli Bruna Pirelli e Luigi Finizio si sono uniti in matrimonio nel 1987, e la loro unione è stata indubbiamente duratura e significativa. A Vieni da Me, il cantante ha dichiarato scherzosamente: “Siamo forse l’unica coppia salva. È difficile, molto difficile, sopportare”. Hanno avuto due figli (Melania e Danilo) e hanno sempre vissuto la loro vita con semplicità e riservatezza, tanto che non si conoscono molte informazioni su di loro. Bruna Pirelli vive a Napoli con la sua famiglia, e non si sa quale sia il suo patrimonio.

La consorte del cantante non sembra avere profili social, ma il marito Gigi coglie ogni occasione per condividere alcune delle loro foto romantiche insieme e dedicarle il suo amore.

Bruna Pirelli: chi è il coniuge Gigi Finizio Nato a Napoli il 31 maggio 1965 (sotto il segno zodiacale dei Gemelli), Gigi Finizio è un cantante e compositore che ha esordito nel 1974 e che, nel corso della sua carriera, ha conseguito numerosi traguardi. Il suo album di debutto, For’a scola, è stato pubblicato nel 1974 ed è stato il primo di ben 29 dischi. Nel corso della sua carriera, Gigi Finizio ha collaborato con alcuni dei più noti artisti italiani, e il cantante Nino D’Angelo ha ammesso di considerare la sua come una delle voci più belle del panorama partenopeo.