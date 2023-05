Chi è Camilla la moglie del Re Carlo? Età, genitori, figli, vita privata e lavoro

Tra pochi giorni, Carlo sarà ufficialmente dichiarato nuovo monarca della Gran Bretagna, succedendo alla defunta regina Elisabetta II. In questo viaggio sarà accompagnato dalla sua seconda moglie, Camilla Shand. Per comprendere meglio la sua vita e il loro primo incontro, abbiamo condotto alcune ricerche.

Quando è avvenuto il primo incontro tra Carlo e Camilla?

Re Carlo è noto per essere il figlio primogenito della defunta regina Elisabetta II. Tra pochi giorni sarà ufficialmente insediato come nuovo monarca d’Inghilterra. La sua vita privata è stata oggetto di discussione in passato a causa del divorzio da Lady Diana. Tuttavia, sembra che l’uomo abbia ritrovato l’appagamento con la donna che non ha mai smesso di amare.

Camilla Shand e il Principe Carlo si sono incrociati per la prima volta nel 1970 durante una gara di polo. Si dice che sia stato amore a prima vista e che la loro relazione sia durata fino a quando Carlo non si è dovuto arruolare nella Marina britannica. Nonostante il loro forte legame, non riuscirono a portare la loro relazione al livello successivo a causa della differenza di posizione sociale: Camilla era una popolana e Carlo era il futuro re d’Inghilterra.

Dopo la decisione di separarsi, Carlo e Camilla hanno continuato a mantenere un rapporto di amicizia. Dopo la morte di Lady Diana, i due si sono riuniti e sono stati visti per la prima volta insieme pubblicamente nel 1999 fuori da un hotel di Londra.

Camilla Shand è nata a Londra nel 1947 dal maggiore Bruce Shand e da Rosalind Cubitt. Fin da piccola è stata cresciuta con valori forti e ha viaggiato molto per i suoi studi, anche all’estero. Ha frequentato scuole svizzere e francesi prima di tornare a Londra per studiare all’università per alcuni mesi. A metà degli anni Sessanta incontra Andrew Parker Bowles, che diventerà il suo futuro sposo.

Camilla e Andrew iniziano la loro relazione e alla fine si sposano, dando vita ai loro due figli. Tom nacque nel 1974 e Laura seguì quattro anni dopo. Purtroppo la coppia divorziò nel 1995. Dopo il divorzio e la scomparsa di Lady Diana, Carlo e Camilla hanno scelto di ravvivare la loro storia d’amore e sono stati fotografati insieme nel 1999. Nel 2005 il loro fidanzamento è stato reso pubblico e si sono sposati nell’aprile dello stesso anno a Windsor. Nel prossimo futuro, Carlo e Camilla saliranno rispettivamente al trono d’Inghilterra.