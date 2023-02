Chi è Carla Brunelli moglie di Marino Bartoletti? Causa morte e figli

Carla Brunelli è nata nel 1951. Nel 2016, la moglie del giornalista sportivo Marino Bartoletti, tragicamente, perse la vita in un incidente domestico, all’età di 65 anni.

Il corpo senza vita della signora Bartoletti è stato trovato dallo stesso giornalista mentre stava facendo le pulizie all’interno della loro abitazione. Si è scoperto che era rimasta schiacciata da una porta scorrevole.

Bartoletti ha espresso le sue parole piene di dolore riguardo alla morte di Carla in un’intervista a ‘Oggi è un altro giorno’. Egli è devoto alla Madonna del Fuoco, la protettrice di Forlì, il cui ritratto risale al 1400, sopravvissuto a un incendio divampato durante la notte in una scuola della città. Bartoletti ha una sua riproduzione nel suo studio e ha affermato che nei momenti difficili della vita ha saputo cogliere i segni della Madonna del Fuoco, che gli hanno dato un grande e inaspettato conforto.

Bartoletti è padre di due figlie, Cristina e Caterina, che lo hanno benedetto con tre nipoti.

Biografia Marino Bartoletti

Bartoletti muove i primi passi nel mondo della carta stampata a 19 anni, collaborando alle pagine locali del Resto del Carlino. Nel 1971 entra a far parte della redazione del Guerin Sportivo, diretta da Gianni Brera, e nel 1973 viene assunto al Giorno, dove rimane per un decennio seguendo i grandi eventi sportivi come inviato.

Nel 1997 ha fondato e diretto Calcio 2000 fino al 2004, seguito da Goal (dedicato al calcio internazionale) e Solocalcio (2005). È stato direttore scientifico della sezione Sport dell’Enciclopedia Treccani. Nel 1989 ha ideato e curato l’Enciclopedia del calcio italiano, poi ripubblicata a puntate dalla Gazzetta dello Sport nel 1994.

Ha iniziato la sua carriera televisiva presso la redazione Rai Sport di Milano, ricoprendo ruoli da conduttore. Ha presentato Il Processo del Lunedì tra il 1982 e il 1984, in coppia con Jenny Tamburi e poi con Vanna Brosio, e successivamente ha condotto la celebre Domenica Sportiva dal 1984 al 1985, comprese alcune puntate nella fase finale del 1994.

Dal 2017 ha deciso di concentrarsi su rubriche non sportive della Rai (La vita in diretta, Domenica in, Unomattina, Oggi è un altro giorno, Porta a Porta), sfruttando soprattutto la sua conoscenza della musica e della storia della televisione. È un ospite fisso di diverse trasmissioni, specialmente in occasione del Festival di Sanremo.