Chi è Carla la mamma di Luca Onestini

Conosciamo la famiglia di Luca Onestini, compresa la madre, la signora Carla, e la sua opinione su Soleil, così come Massimo, il padre di Luca, e le loro rispettive occupazioni.

È facile notare che Luca Onestini e sua madre Carla si assomigliano, soprattutto se si confronta una foto attuale di Luca con una di Carla quando era più giovane. Il loro rapporto è molto stretto, ed è per questo che il Grande Fratello ha pensato di organizzare una sorpresa per Luca facendo entrare nella casa la madre. La signora Carla inizialmente non era una fan di Soleil Sorge, ex compagna di Luca, e anche Wendy Kay, madre di Soleil, ha poi ammesso che Soleil non provava nulla per Luca.

A causa della rottura con Soleil, Carla e il marito erano già entrati nella casa del GF Vip nella stagione 2017 2018 per sostenere il figlio. Della mamma di Luca Onestini non si sa molto, se non che è un medico che lavora a Bologna e che è apparsa anche a La Pupa e Il Secchione per una sorpresa all’altro figlio Gianmarco.

Luca Onestini è il padre.

Non sorprende che il padre di Luca Onestini, Massimo Onestini, abbia fatto un’apparizione nell’edizione 2017 del GF VIP condotta da Ilary Blasi. Massimo è un avvocato ed è molto orgoglioso della carriera del figlio. Lo stretto legame tra Luca e il padre è evidente, con Massimo che raccomanda al nipote di non fumare e Luca che si sorprende di vedere il padre davanti alle telecamere. Questo dimostra quanto Massimo tenga a Luca e che, qualunque cosa scelga di fare, la sua famiglia gli sarà sempre accanto.