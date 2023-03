Chi è Carlo Di Francesco marito di Fiorella Mannoia? Età, lavoro e figli

Carlo Di Francesco, musicista ed ex professore del talent show italiano “Amici”, ha avuto una relazione con Fiorella Mannoia per oltre un decennio e ora è suo marito. Dopo 15 anni di fidanzamento, Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia si sono sposati il 22 febbraio 2021. La coppia ha scelto di tenere la propria unione lontana dagli occhi del pubblico e presto celebrerà il proprio amore con un matrimonio. Diversi anni fa, la Mannoia aveva rivelato la sua relazione con Carlo, che ha 26 anni in meno di lei. A proposito del loro legame, aveva dichiarato: “Lui c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo mai l’uno dell’altra. Ognuno è libero di seguire le proprie passioni, e questo fa sì che non ci si senta mai soli o infelici”.

La storia della Mannoia e di Di Francesco è una storia di protezione e di passione duratura. Fiorella ha dichiarato: “Il desiderio cambia dopo i 60 anni? Le forze possono non essere le stesse, ma l’importante è non arrendersi. L’età è una cosa fisica, non un’invenzione. La vecchiaia non esiste”. A 66 anni, Mannoia decise di formalizzare l’unione con una cerimonia civile. La sposa si è vestita di bianco, con scarpe da ginnastica argentate ai piedi.

Carlo Di Francesco è un noto musicista e produttore musicale, riconosciuto dal pubblico per la sua partecipazione alla tredicesima stagione di Amici da Maria De Filippi. Originario di Avezzano, Carlo è da sempre impegnato nel rugby agonistico. I suoi studi musicali sono iniziati in giovane età e ha trascorso un periodo a Cuba. Al suo rientro in Italia ha intrapreso diverse tournée.

Di Francesco ha avuto il privilegio di lavorare con alcuni dei più rinomati artisti italiani, come Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Loredana Bertè e Alex Britti. È anche responsabile della produzione di tutti i lavori di Fiorella Mannoia e fa parte della sua band. La sua vita privata è da tempo oggetto di speculazioni, tanto che i fan di Amici si sono chiesti se il professore di musica avesse una compagna. La sua relazione con Fiorella Mannoia è stata tenuta nascosta per un decennio, fino a quando la cantante ha scelto di dichiarare pubblicamente il suo amore per lui al Festival di Sanremo.

Dopo aver dichiarato in precedenza il suo disinteresse per il matrimonio, la cantante ha ora modificato la sua posizione. Dopo che la notizia è stata condivisa senza clamore, il matrimonio ha avuto luogo.