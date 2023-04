Chi è Carola Carpanelli scelta di Federico Nicotera? Uomini e Donne, età e fidanzato

Carola Carpanelli: corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne 2022-2023, condotto da Maria De Filippi. Carola, 21 anni e originaria di Varese, ha avuto un rapporto con Federico costellato di alti e bassi ma anche di intenso coinvolgimento. Nel marzo ’23, la coppia rilascia un’intervista svelando alcuni retroscena inediti sulla loro relazione.

Chi è Carola Carpanelli?

Nome: Carola Viola Carpanelli

Età: 21 anni

Nata il: 24 luglio 2001

Nata a: Varese

Segno Zodiacale: Leone

Professione: Studentessa universitaria

Altezza: ignota

Peso: ignoto

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram Ufficiale: @carolaviolacarpanelli

Biografia e Carriera

Carola Viola Carpanelli nasce a Varese il 24 luglio 2001. Studia Scienze economiche e politiche europee all’Università del Piemonte Orientale. Dopo una relazione di due anni con un ragazzo con cui è cresciuta, Carola partecipa a Uomini e Donne 2022-2023 per corteggiare il tronista Federico Nicotera.

Carola racconta di aver avuto un’infanzia difficile e di aver sviluppato la paura di rimanere senza sostegno. Carola si è trasferita da casa tre anni fa e vive da sola.

Carola Corteggiatrice a Uomini e Donne 2022-2023

Carola Carpanelli corteggia Federico Nicotera. Durante il primo appuntamento esterno, Carola porta Federico in un circuito e si trovano subito a loro agio. Federico N. apprezza il carattere franco e determinato di Carola. Federico N. ha già eliminato Naomi Moschitta e frequenta anche Alice. Col passare del tempo, Federico si concentra su Carola e Alice, e la scelta finale sarà tra queste due ragazze. In particolare, il legame tra Carola e Federico sembra rafforzarsi e Federico la guarda con occhi diversi, facendo pensare ad una parte del pubblico che Carola potrebbe essere la sua scelta.

Il percorso di Carola e Federico prosegue tra momenti di gioia e di difficoltà, lacrime e pathos. A fine gennaio, Carola sorprende Federico sul lavoro (lui è un ingegnere) e ciò li avvicina ancora di più. In seguito, Carola lascia il programma a causa del cattivo comportamento di Federico, che si avvicina ad Alice in alcune esterne. Federico si prodiga per riportarla nel programma e, dopo lunghe discussioni, Carola decide di rimanere. La scelta avviene il 7 marzo. Scopri chi ha scelto Federico leggendo la Notizia! Federico sceglie Carola, con un discorso che coinvolge un pupazzo per Carola. Carola accetta e tra i due si parla già di convivenza.