Chi è Carolina Rey? Età , figlio, marito, vita privata e genitori

Carolina Rey è una cantante, attrice e conduttrice italiana, nota soprattutto per il suo lavoro nella televisione italiana. Ha esordito nel programma di Rai Gulp Oggi è un altro giorno e da allora ha intrapreso una carriera di successo nella televisione italiana. Scopriamo di più sulla vita privata di Carolina Rey, volto noto della tv e concorrente del programma di successo Tale e quale show su Rai1.

Carolina Rey è nata il 7 ottobre 1991 a Roma. È del segno zodiacale della Bilancia ed è madre. Ma oltre a questo è anche un’attrice, cantante e conduttrice televisiva che ha partecipato a numerosi programmi televisivi.

La sua passione per la recitazione è iniziata fin dall’infanzia. All’età di 12 anni, Carolina Rey ha frequentato il suo primo laboratorio di musical e ha capito di essere appassionata di danza, canto e recitazione. Da adolescente ha frequentato diversi corsi di canto e ha iniziato a cantare nei cori.

La bella voce della giovane viene scoperta e inizia a fare le prime esperienze lavorative. Debutta quindi sul piccolo schermo. La sua carriera inizia a Rai gulp, un programma dedicato ai bambini.

Dopo il debutto, inizia a lavorare per la televisione italiana e dimostra subito che è la sua passione e che è adatta a questo lavoro.

Carolina Rey ha anche un profilo Instagram molto attivo. Con oltre 70 mila follower, condivide non solo la sua vita privata ma anche il suo lavoro. In realtà, non ci sono troppe informazioni disponibili sulla sua vita privata. È una persona molto riservata. Tuttavia, sappiamo che è legata sentimentalmente a Roberto Cipullo, un produttore cinematografico. Roberto e Carolina hanno avuto un figlio insieme e attualmente vivono a Roma.

Carriera e lavoro di Carolina

Carolina è un’attrice e cantante italiana che ha iniziato la sua carriera con un debutto televisivo sul canale Rai Gulp. Da allora è diventata un volto noto della televisione italiana.

Carolina Rey ha debuttato in televisione qualche anno prima di quanto molti sappiano. Ha partecipato da bambina al programma televisivo Piccole canaglie, condotto da Pino Insegno e Simona Ventura.

Nel 2006 ha partecipato a Cominciamo bene, programma televisivo della RAI in cui è diventata opinionista.

Ha partecipato al Festival del Cinema di Roma 2007 interpretando un ruolo nello spettacolo Il giardino di Finzi-Contini.

Due anni dopo aver debuttato come cantante nel programma Festa Italiana, la carriera di Carolina ha subito una svolta quando ha ottenuto un ruolo nella popolare serie drammatica Un medico in famiglia. Lo show ha riscosso un enorme successo tra il pubblico italiano e la popolarità di Carolina è aumentata di conseguenza. Nel 2013 ha iniziato a collaborare con Telefono Azzurro, un’associazione che si occupa della tutela dei minori in Italia.

Qualche anno dopo, torna come conduttrice su Rai Gulp, presentando il programma La tv ribelle. Mentre nel 2019 scrive una canzone per il film Compromessi sposi, con Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono.

La talentuosa Carolina Rey prosegue la sua carriera con la partecipazione a due edizioni di Tale e quale show sulla Rai.