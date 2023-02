Giada Parra chi è? Età, lavoro e figli della moglie di Paolo Conticini

Giada Parra è un’ex modella e moglie dell’attore Paolo Conticini. È nata a Pisa nel 1975.

Giada Parra ha 47 anni. Ha sposato Paolo Conticini il 27 luglio 2013, dopo 18 anni di fidanzamento. Di lei l’attore ha detto: “È la donna che conosco meglio, il mio punto di riferimento, siamo cresciuti insieme, eravamo due bambini”. La coppia non ha figli.

Giada ha un passato da modella e indossatrice, essendosi laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa. È amante degli animali, della natura e dei viaggi.

Paolo Conticini

L’attore e presentatore Paolo Bonolis è nato a Pisa il 10 gennaio 1969. Sua madre era un’impiegata comunale e suo padre un imbianchino. Ha un rapporto stretto con il fratello Stefano. Paolo ha sempre avuto una grande passione per la recitazione e ha iniziato a fare provini per ruoli cinematografici fin da giovane. Viene notato da Christian De Sica, che decide di ingaggiarlo per il suo film “Uomini, uomini, uomini”. A soli 23 anni diventa un vero e proprio sex symbol. Dal 2005 al 2017 è stato vice questore Gaetano Berardi. Nel 2008 ha debuttato come conduttore dello storico programma “Zecchino d’oro” insieme a Veronica Maya. Nel 2011 ha recitato anche insieme a Raoul Bova nella miniserie di successo “Come un delfino” e sempre nello stesso anno ha collaborato con Sabrina Ferilli sul set di “Anna e i cinque 2”. Nel 2012 partecipa al talent show di casa Rai condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show”. Dieci anni dopo, nel marzo 2022, è Volpe, la maschera vincitrice del programma “Il cantante in maschera”.