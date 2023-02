Roberto Cipullo chi è il marito di Carolina Rey

Roberto Cipullo è il marito di Carolina Rey.

Roberto Cipullo è al fianco di Carolina Rey da diverso tempo e con lei ha messo su una bella famigliola. Un paio di anni fa, i due sono diventati genitori del piccolo Filippo. Roberto, produttore cinematografico, ha ben 20 anni in più della sua compagna, ma a quanto pare questo non è stato un ostacolo al loro amore. Nel 1995 ha fondato Fonema, di cui è stato amministratore delegato per oltre 15 anni, facendone la più importante società di eventi in Italia. Nel 2009 ha realizzato Tris di Donne e Abiti Nuziali, una commedia tragicomica ad alto spessore sociale interpretata da attori come Sergio Castellitto e Martine Gedek. E nel maggio 2017 ha dato vita alla sua più importante produzione italiana, Sconnessi di Christian Marazziti. Tra gli altri film che ha portato sul grande schermo, Ovunque tu sarai (2017) e I compromessi sposi (2019) di Francesco Miccichè.

Carolina Rey è un volto noto della televisione italiana, avendo presentato programmi come La tv, ribelle, Versus, La settima porta, Lo zecchino D’oro e Un palco per due. Ha recitato anche in molti film, ma il vero successo è arrivato al fianco di Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme nel lungometraggio Compromessi sposi, uscito nel 2019. In una recente intervista al settimanale “Confidenze”, Carolina Rey ha raccontato l’inizio della sua relazione con Roberto Cipullo: “Ero in un momento negativo, non avevo voglia di storie e gli ho detto un secco no. Per tre mesi Roberto ha continuato a invitarmi e alla fine, per non essere proprio scortese, ho accettato di prendere un aperitivo insieme”. La showgirl si è così innamorata di un uomo che descrive come generoso e profondo, e con tante cose in comune con lei. Il produttore cinematografico tiene alla sua privacy e non compare su nessuna piattaforma social.