Chi è Charlotte Siné la ex fidanzata di Charles Leclerc?

Il pilota della Ferrari ha scritto su Instagram per annunciare la sua partenza da Charlotte, scatenando speculazioni sull’identità dell’affascinante monegasca. Charles Leclerc ha posto fine al suo fidanzamento triennale con Charlotte Siné, come annunciato tramite un post su Instagram.

Charles Leclerc e Charlotte hanno deciso di comune accordo di porre fine alla loro relazione, pur rimanendo amici. Hanno condiviso molte esperienze positive e Charlotte sarà sempre una persona importante nella vita di Charles. Vi chiediamo di rispettare la loro decisione e la loro privacy in questo momento difficile. Grazie per la vostra comprensione.

Charlotte ha pubblicato un messaggio sulle sue storie di Instagram, con uno sfondo nero, per confermare una decisione reciproca tra i due. Ha parlato dei tre anni meravigliosi trascorsi insieme, dei ricordi che hanno condiviso e ha espresso i suoi migliori auguri all’altra persona, chiedendo che venga rispettata la sua privacy.

Chi è Charlotte Siné

Charlotte Siné, già in relazione con Leclerc, è nata a Monaco con il nome di Charles, studente di architettura, ed è figlia del direttore generale della Societé des Bains de Mer, una società che si occupa di varie attività di intrattenimento nel Principato. Negli ultimi tre anni, la coppia è stata aperta sulla loro relazione, condividendo momenti significativi sui social media. Charlotte ha partecipato a eventi importanti con Charles e hanno postato numerose foto delle loro vacanze, di solito con altri amici, soprattutto in spiaggia, dove hanno praticato sport.

La separazione

Non sono state rilasciate informazioni sulla separazione tra il pilota della Ferrari e la bella monegasca, indicando che la decisione è stata presa da tempo, visti i post sui social media. È possibile che la notizia sia stata diffusa prima del Gran Galà di fine stagione della FIA, il 9 dicembre a Bologna, in Italia, per evitare speculazioni sullo stato della loro relazione.