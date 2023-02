Chi è Chiara Celotto Linda Fiore in Resta con me? Età, biografia, compagno e figli

Chiara Celotto è un’attrice napoletana con un curriculum di tutto rispetto alle spalle! Interpreta il ruolo di Linda Fiore nella serie televisiva di Rai 1 Resta con me. Scopriamo di seguito alcuni dettagli sulla sua vita, sia privata che professionale!

Chiara Celotto è un’attrice di talento che ha iniziato la sua carriera di attrice in giovane età. Dopo essersi diplomata all’Accademia L’arte del Movimento nel 2015, ha proseguito gli studi perfezionandosi nella recitazione. Nel 2019 si è diplomata con successo all’Accademia Bellini Teatro Factory.

Nel cast della serie tv di Rai 1 Resta con me, Chiara interpreta il ruolo della giovanissima poliziotta Linda Fiore. Intuitiva e talentuosa, in Squadra Mobile fa coppia con il collega Salvatore dell’Unità Notturna, l’unico a conoscere la sua storia dal passato difficile.

Età

Chiara Celotto ha quasi 26 anni. È nata a Napoli l’11 maggio 1997 sotto il segno zodiacale del Toro.

Fidanzato e genitori

L’attrice Linda Fiore è molto riservata sulla sua vita privata e preferisce tenere la sua famiglia fuori dagli occhi del pubblico. Il suo profilo Instagram non fornisce alcun indizio sulla sua vita privata, in quanto pubblica solo foto di sé sul set o con colleghi e amici. Pertanto, non conosciamo i nomi di battesimo dei suoi genitori né se abbia o meno un compagno o un fidanzato.

Film interpretati da Chiara Celotto

L’attrice napoletana ha debuttato al cinema in The Bohemian, diretto da Petr Vaclav (2020). Ha poi recitato in Mixed by Erry, diretto da Sidney Sibilia (2022) e in Diversi come due gocce d’acqua (2022), diretto da Luca Lucini.

Serie televisive.

Nel 2021, Chiara Celotto è nel cast della serie televisiva di successo L’amica Geniale, storia di chi fugge e di chi resta, in onda su Rai 1, nel ruolo di Eleonora. Lavora poi nella produzione L’ultimo spettacolo, diretta da Monica Vullo (2021). L’autunno del 2022 vede la talentuosa attrice al fianco di Massimiliano Gallo, nel ruolo della figlia Alagia, nella nuova serie televisiva del serale di Rai 1, Vincenzo Malinconico, un avvocato fallito.

Linda Fiore è un’attrice nota per il suo lavoro nella serie televisiva Resta con me. Ecco alcune curiosità su di lei:

Ecco tre curiosità su Chiara Celotto:

Le piace viaggiare in metropolitana. Ama dipingere quadri;

Ha sostenuto la campagna 5×1000 della Fondazione Italiana Endometriosi nel 2021 con il videoclip Un Fiore Nuovo, canzone inedita di Giovanni Block.