Chi è Clara Chia Marti? Età, origini, biografia, fidanzata di Piqué

Nata nella splendida città di Barcellona nel 1999, Clara Chia Marti è una modella appassionata e profondamente innamorata del famoso calciatore spagnolo Gerard Piqué – i due sono felicemente fidanzati!

Clara Chia Marti età, fidanzato

Clara Chia Marti, vivace 23enne, ha una relazione appassionata con Piqué da qualche mese, dopo la fine della sua storia d’amore con Shakira, durata 12 anni e sfociata nella nascita di due bellissimi bambini. La notizia è stata recentemente rivelata da alcuni giornali di gossip spagnoli.

Clara è stata spinta a perseguire le sue passioni per la comunicazione d’impresa e la pubblicità all’università, ed è anche un’incredibile modella! Ha avuto la straordinaria opportunità di incontrare Piqué mentre lavorava agli eventi per la società Kosmos, di cui lui è proprietario!

Con intenso fervore, non è ancora chiaro se la relazione sia iniziata prima o dopo la separazione da Shakira, ma è stata tenuta nascosta per un certo periodo di tempo.

Il tradimento e le frecciatine di Shakira.

Clara si è recentemente trovata al centro di un vortice di polemiche a causa del suo coinvolgimento con l’ex calciatore infedele alla moglie Shakira. La cantante ha infatti espresso il suo disprezzo per Clara nella sua ultima canzone, giustamente intitolata I’m too big for you.

“Cambia la tua Ferrari con una Twingo, il tuo Rolex con un Casio – vai veloce e usa la tua testa!”. Shakira incoraggia nella sua canzone.

Clara era così commossa dalla performance della cantante colombiana che ha subito condiviso un’emoticon di sbadiglio sulla sua storia di Instagram, per poi toglierla pochi istanti dopo.