Chi è Clara Ghinazzi la figlia di Pupo? Età, marito, figli, mamma, lavoro e vita privata

È chiaro che Clara ama stare davanti alla telecamera ed è una farfalla sociale, ma non è tutto! Cos’altro sappiamo di lei?

Clara Ghinazzi è la figlia prediletta di Pupo, mentre la sorella maggiore Ilaria, di circa 17 anni più grande, è il frutto del matrimonio di Pupo con Anna Ghinazzi. Alle due sorelle si è poi aggiunta Valentina, nata da Pupo e sua appassionata fan.

Clara ha una personalità estroversa e non si sottrae mai ai riflettori. Inoltre, è nota per aver condiviso dettagli intimi sulla vita del padre durante alcune interviste, evidenziando la sua natura appassionata.

La giovane donna avrebbe dichiarato che suo padre, pur essendo sposato con Anna Ghinazzi, aveva anche una relazione trentennale con Patricia Abati. Clara ha poi affermato con passione che la singolare situazione sentimentale del padre non l’avrebbe mai angosciata, e che sarebbe rimasta composta e l’avrebbe accettata nel migliore dei modi.

Il padre di Clara non le ha mai fatto mancare nulla, così lei ha potuto vivere una vita comoda e confortevole. Sfortunatamente, la sua esperienza scolastica non fu così piacevole, poiché veniva presa in giro dai suoi coetanei per le relazioni sentimentali del padre.

Ha scelto con convinzione di laurearsi in Scienze del Turismo! Non si sa molto altro su di lei, compreso se abbia o meno una relazione.