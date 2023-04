Con chi è fidanzata adesso Michelle Hunziker? La verità

Michelle Hunziker non è solo adorata dal pubblico per i suoi straordinari talenti e successi, ma anche la sua vita privata affascina molti. Come ha rivelato in un’intervista a Verissimo, la sua relazione con Trussardi è terminata. Nonostante ciò, su internet sono circolate molte voci su un possibile riavvicinamento tra i due, che Michelle ha smentito.

La donna è chiaramente determinata a costruire con Trussardi lo stesso tipo di rapporto che ha con Eros, ed è fiduciosa che alla fine ci riusciranno, anche se potrebbe volerci del tempo. Sembra quindi che la relazione con Trussardi sia finita, ma cosa sappiamo dell’attuale vita privata della Hunziker?

Michelle Hunziker, vita privata

L’incredibile show Michelle Impossible di Michelle Hunziker ha avuto un enorme successo quest’anno, e la sua seconda edizione si è appena conclusa! Non solo sta guadagnando sempre più fan sui social media, ma le persone sono sempre più curiose di conoscere la sua vita sentimentale. Si dice che sia tornata con Trussardi, ma non sembra che sia così.

Sicuramente non sta tornando con il suo ex, nonostante le voci che circolano. A Verissimo ha espresso la sua delusione per il fallimento della storia con Trussardi, ma è fiduciosa che alla fine riusciranno a mantenere un rapporto simile a quello che ha con Ramazzotti.

Cos’altro si sa

Ah, il mistero della relazione della Hunziker! Sembra che per il momento sia single, senza alcuna prova di una relazione sui social media. Tuttavia, le voci di una possibile reunion con Trussardi non sono ancora state messe a tacere, anche se sono in molti a negare la validità di queste affermazioni. In realtà, sembra che tra lei ed Eros non ci sia altro che un’amicizia platonica.