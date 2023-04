Chi è Ilaria Ghinazzi la figlia di Pupo: età, marito, figli, mamma e lavoro

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è un noto interprete, cantante e conduttore italiano, adorato e stimato dal pubblico italiano. Ci ha ripetutamente regalato la sua presenza in programmi di grande successo e non manca mai di stupire i suoi fan. La sua vita privata è sempre stata oggetto di molte discussioni e speculazioni.

La vita di Pupo è piena di amore appassionato per la moglie Anna e per la figlia Ilaria Ghinazzi, nata il 6 marzo 1975 ad Arezzo. Nonostante il diploma di maturità, Ilaria ha deciso di rinunciare all’università e di dedicarsi ad altre attività, cosa che riempie Pupo di profonda ammirazione per il suo coraggio e la sua ambizione.

Dal 2015 Ilaria lavora con passione nella gelateria di famiglia, Gelato al cioccolato da Pupo, a Ponticino. Non sappiamo ancora se sia impegnata in altre attività. La sua vita privata è piena d’amore: è insieme al suo compagno da molti anni e insieme hanno avuto due bellissimi figli, Leonardo, nato nel 1999 e Viola, nata nel 2010.



Chi è il padre orgoglioso di Ilaria Ghinazzi?

Nato come Enzo Ghinazzi nell’appassionata provincia di Arezzo, a Ponticino, l’11 settembre 1955, Pupo è stato destinato fin dall’inizio a diventare un musicista. I suoi genitori, profondamente appassionati di recitazione e canto, gli hanno trasmesso fin da piccolo l’amore per la musica. La sua carriera musicale è iniziata nel 1975, ma ha iniziato a cantare nei locali della zona con un gruppo di amici.

Quando la fama di Pupo iniziò a salire alle stelle, firmò un contratto con la Baby Records e poco dopo uscirono le sue canzoni più iconiche, come Firenze Santa Maria Novella e Gelato al cioccolato.

Pupo si innamorò di Anna da giovane e si sposarono nel luglio del 1974. Formano una bella famiglia con due figlie, Ilaria e Clara. In seguito, ha accolto con gioia la sua terza figlia, Valentina, nata da una storia d’amore appassionata con una sua fan adorante.

Negli anni ’80, la vita di Pupo cambia per sempre quando si innamora perdutamente di Patricia Abati, la sua manager. Dopo aver tenuto segreta la loro relazione, alla fine decisero di uscire allo scoperto con orgoglio, nonostante Pupo fosse ancora sposato. È stata una situazione difficile, ma Pupo e Patricia hanno scelto di affrontarla insieme con coraggio.