Chi è Costantino Vitagliano? Età, Uomini e donne, fidanzata, figlia

Nome completo: Costantino Vitagliano

Data di nascita: 10/06/1974

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,9 m

Nazionalità: Italia

Professione: attore, modello

Data del debutto: 2003

Altre informazioni: Star e VIP

Social: Facebook, Instagram

Biografia

Con un’entrata elettrizzante su Antennatre di Rete Lombardia vestito da valletto, la carriera di Costantino Vitagliano è salita alle stelle nel 2003 quando è apparso a Uomini e donne di Maria De Filippi. La sua iniziale corteggiatrice Lucia Pavan fu accolta con un appassionato “No, grazie” che molti ritengono sia stata una mossa strategica per farlo approdare sulla poltrona di tronista, che ottenne nello stesso anno. Vitagliano è il simbolo del programma, di cui conserva le caratteristiche, in particolare la fisicità. La sua fidanzata Alessandra Pierelli ha poi conquistato il centro della scena, dominando per mesi la Buona domenica di Canale 5. Nel 2006-2007, Costantino è stato uno degli inviati di Stranamore, condotto da Emanuela Folliero, e poi concorrente di Dimmi la verità con Linda Santaguida. Nel 2011 ha partecipato a Baila! condotto da Barbara D’Urso, aggiudicandosi il primo posto con Elisabetta Gregoraci. Purtroppo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2016 si è conclusa con l’eliminazione alla seconda puntata. Oltre alla carriera televisiva, Costantino si è cimentato anche nel cinema, recitando nel 2005 in Troppo belli con il collega tronista Daniele Interrante.

Vita personale

Costantino Vitagliano, nato a Milano il 10 giugno 1974, è originario di San Martino Valle Caudina, un piccolo paese in provincia di Avellino. La sorella Giusy non era l’unica in famiglia, perché Costantino aveva una passione per la vita sentimentale. La sua scelta di Alessandra Pierelli rispetto a Veronica Ranieri a Uomini e donne fece scalpore e creò molti fan appassionati. Ma la sua ex fidanzata Lilla Nigro aveva altri piani e ha dato vita a una lunga telenovela di incomprensioni, litigi e riconciliazioni. Dopo due anni si sono lasciati in modo burrascoso e Alessandra ha rifiutato di incontrare Costantino in uno speciale televisivo. Lui negò l’accusa di averla scelta solo perché piaceva ai telespettatori. Costantino ha avuto anche una storia d’amore con Linda Santaguida, finita tragicamente con il tradimento di lei. Il lato positivo è che Costantino ha dato il benvenuto a una bambina, Ayla, nel 2015 dalla sua relazione con Elisa Mariani. Dopo una relazione con Luba Mushtuk, ballerina e coreografa russa, nel 2021 ha iniziato a frequentare la modella e influencer Irene Casartelli. Tuttavia, il dolore più grande nella sua vita è arrivato con la perdita degli amati genitori, Rosina e Orazio, scomparsi rispettivamente nel 2018 e nel 2021.

La fama di Costantino era all’apice quando Lele Mora era il suo agente, ma nel 2008 lo scandalo di Vallettopoli gli fece lasciare la scuderia. Nel 2019, durante un confronto televisivo a Live – Non è la D’Urso, Vitagliano ha accusato appassionatamente Mora: “Mi sentivo un figlio per te, e poi mi hai abbandonato. Per cinque anni ho bloccato tutto quello che avevamo realizzato insieme. Mi hai fatto promesse che non hai mai mantenuto”.

Costantino Vitagliano lotta contro il panico incontenibile?

Sì, Vitagliano ha ammesso candidamente di soffrire di attacchi di panico. Nel 2018 ha confidato a Verissimo che gli episodi erano diventati più frequenti e intensi dopo la scomparsa della madre. “Da quando non c’è più, sono tornato a soffrire di attacchi di panico che erano completamente scomparsi”.

Che fine ha fatto Costantino Vitagliano?

Lontano dallo sfarzo e dal glamour del mondo dello spettacolo, dal 2015 Costantino Vitagliano si dedica con passione alla formazione di aspiranti personal shopper. Questi corsi insegnano ai partecipanti come diventare assistenti allo shopping, fornendo consigli di moda a chi ha gusti esigenti e aiutandoli a scegliere i capi perfetti per il loro stile.