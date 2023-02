Chi è Cristina Di Tella la tiktoker di Belve? Età, figli e fidanzato

Cristina Di Tella è una nota tiktoker che presto apparirà nello studio Belve di Francesca Fagnani. Cosa sappiamo di lei? Cristina Di Tella è nota per essere una delle imitatrici più famose sui canali social, tra cui, ovviamente, Instagram e TikTok. Il suo stile divertente arriverà anche sul piccolo schermo grazie al programma Belve di Francesca Fagnani.

Età

Cristina Di Tella è una 24enne di Termoli. Le sue imitazioni le hanno fatto guadagnare un seguito di oltre 280.000 persone su TikTok e di oltre 63.000 su Instagram.

Chi è il partner di Cristina Di Tella?

Non sappiamo chi sia il fidanzato di Cristina; lei usa le piattaforme dei social media per promuovere i suoi video, ma non condivide nulla della sua vita privata. Non si sa se sia single o se abbia una relazione.

Belve

Dopo il successo ottenuto grazie a Instagram e TikTok, Cristina Di Tella sbarcherà anche in televisione al fianco di Francesca Fagnani, nello studio di Belve. Il format sarà rinnovato e per questo, oltre alle iconiche interviste, ci saranno anche incursioni di giovani talenti del web, tra cui proprio il tiktoker di cui stiamo parlando.