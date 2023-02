Chi è Qazim Bellano figlio di Anna Oxa? Età, lavoro e padre Gianni Bellano

Qazim Bellano è il figlio di Anna Oxa e ha seguito le sue orme nel mondo della musica!

Curiosità

Qazim Bellano è il secondo figlio di Anna Oxa con l’ex compagno Gianni Bellano. Ma cosa sappiamo di lui?

Il figlio della famosa cantante è un rapper in erba e siamo sicuri che presto sfonderà nel mondo della musica. Come i suoi genitori, il ragazzo ha una grande passione per la musica e spesso condivide brevi clip di canto sui suoi canali social.

Chi è Qazim Belleno?

Qazim Bellano è figlio di Anna Oxa e Gianni Bellano.

Quanti figli ha Anna Oxa?

Anna Oxa ha due figli dalla relazione con Gianni, Francesca e Qazim Bellano. La prima è nata nel 1992 e oggi ha 30 anni, mentre il secondo è nato nel 1997 e oggi ha 26 anni. Anna Oxa ha un rapporto molto speciale con loro. In una vecchia intervista al Corriere della Sera, queste erano le parole della cantante sui suoi eredi:

Innanzitutto sono cresciuta con loro, quindi non ho usato un senso di autorità. Ho imparato attraverso di loro e attraverso la mia vita e quindi non mi sono mai presentata come la perfezione. Non ho mai detto questo sì o questo no. Ho dato loro la possibilità di fare esperienze, ma non di portarsele dietro rimanendo sempre uguali, senza evolversi.

Le cose non sono sempre state facili per Anna Oxa. Quando la sua relazione con Gianni Bellano finì, affrontò una lunga e difficile battaglia legale per la custodia dei due figli. Alla fine, solo Qazim è rimasto con lei.

La battaglia legale

Nel 2009, Anna Oxa ha denunciato il padre di Qazim Bellano per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Gianni è stato poi condannato e ha scontato sei mesi di reclusione, pagando anche una sanzione di cinquemila euro all’ex compagna e al figlio minore. Alla figlia maggiorenne, invece, doveva ben venticinquemila euro.