Anna Oxa chi sono i suoi genitori? Origini padre e madre

Quali sono le origini di Anna Oxa? La cantante ha sempre suscitato grande curiosità nel pubblico e ancora oggi ci si chiede cosa ci sia dietro un personaggio così eclettico e misterioso. Chi sono il padre e la madre dell’artista? In questo articolo facciamo un po’ di chiarezza.

Qual è l’origine di Anna Oxa?

Anna Oxa è nata a Bari, in Italia, il 28 aprile 1961. La cantante è italiana, ma le sue origini non lo sono per metà. Perché?

Chi sono il padre e la madre della cantante?

Anna Oxa, il cui vero nome è Anna Hoxha, è nata e cresciuta a Bari, in Italia. Suo padre è originario di Kruja, in Albania, mentre sua madre è italiana, nata a Bruggiano. La cantante ha trascorso la sua infanzia e adolescenza nel quartiere barese di San Pasquale, diplomandosi al Liceo Artistico Giuseppe De Nittis.

I figli

Anna Oxa ha due figli, Francesca Belleno e Qazim Belleno. Entrambi sono nati durante la sua decennale relazione con Gianni Belleno, batterista dei New Trolls, il gruppo musicale da lui fondato. Oggi Francesca e Qazim sono i suoi due grandi amori e con loro ha un rapporto speciale. Ecco cosa ha confessato la cantante in un’intervista al Corriere della Sera:

Sono cresciuta con loro, quindi non ho usato un senso di autorità. Ho imparato grazie a loro e alla mia vita, e quindi non mi sono mai presentato come perfetto. Non ho mai detto questo sì o questo no. Ho dato loro la possibilità di fare esperienze, ma non di portarsele dietro rimanendo sempre uguali, senza evolversi.

Francesca Belleno, la figlia maggiore della Oxa, è nata nel 1992, quando la cantante era ancora molto giovane. Qazim, invece, è nato nel 1997. Quando la relazione tra Anna e Gianni Belleno finì, Anna affrontò una dura battaglia legale per la custodia dei due figli. Qazim è rimasto con la madre.