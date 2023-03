Chi è Cristina Scuccia? Età, ex suora, altezza, fidanzato e vita privata

Chi è Cristina Scuccia: età, ex religiosa, statura, peso e vita personale. All’età di 29 anni, Cristina Scuccia ha fatto grande scalpore nel mondo come suora. Cristina Scuccia continua ad avere un grande impatto sul mondo. Ex Suora delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, Cristina ha consacrato la sua vita all’aiuto al prossimo. Ma chi è Cristina Scuccia?

Chi è Cristina Scuccia: età, ex religiosa, statura, peso e vita personale

Cristina ha consacrato la sua vita all’aiuto al prossimo. Ha attirato l’attenzione nel 2014, vincendo The Voice Italy, un talent show che l’ha vista stupire giudici e spettatori con la sua voce dal timbro soul. Da allora ha pubblicato un album e ha portato il suo messaggio di speranza e amore in tutto il mondo.

Ecco i suoi dati:

Nome: Cristina (Cristina Scuccia)

Data di nascita: 19 agosto 1988

Età: 32 anni

Statura: 1,65 m

Peso: 55 kg

Segno Zodiacale: Leone

Luogo di nascita: Vittoria, in provincia di Ragusa

Professione: cantante e ex religiosa

Chi è Cristina Scuccia?

Cristina Scuccia è nata nel 1985 a Milano, Italia. Era la più giovane di quattro fratelli e afferma di aver avuto un’infanzia felice. A sedici anni ha sentito la vocazione a diventare suora ed è entrata nelle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. Ha preso i voti nel 2009 e da allora ha servito Dio e gli altri. Oltre al suo ruolo di religiosa, Cristina ha lavorato anche come insegnante di scuola materna. Ha sempre affermato che l’insegnamento è una delle sue grandi passioni nella vita.

Cristina e The Voice

Nel 2014, Cristina ha partecipato alle audizioni di The Voice Italy. Cristina ha partecipato alle audizioni di The Voice Italy, un popolare talent show televisivo. Ha stupito i giudici con la sua interpretazione di “No One” di Alicia Keys e ha vinto l’intera competizione. Da allora ha pubblicato un album intitolato “Totally yours” ed è stata in tour in Europa, America Latina e Stati Uniti. Il suo album ha debuttato al primo posto della classifica italiana ed è stato accolto con entusiasmo da fan e critica.

Cantare è il modo in cui Cristina diffonde gioia e positività agli altri; afferma che la musica ha il potere di toccare il cuore delle persone in un modo che nient’altro può fare. Sul palco, si assicura sempre di lasciare spazio a Dio; afferma che senza di Lui, nessuno dei suoi successi sarebbe possibile.

Cristina non è più suora: intervista a Verissimo

A novembre 2022, Cristina Scuccia è stata intervistata a Verissimo, dove si è presentata con un abito rosso, rivelando di non essere più suora.

“Se mi volto indietro, guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione, ma può spaventare perché è più semplice aggrapparsi alle proprie certezze piuttosto che mettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”.

“La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me”.

Cristina Scuccia è fidanzata?

Alla domanda se per lei potrà esserci un’altra forma di amore oltre a quella verso Dio, Cristina ha risposto:

“Non è la priorità, ma ci credo sempre. Credo sempre nell’amore, sono innamorata della vita e di me stessa. Bisogna prendersi cura di sé e amarsi prima di poter pensare agli altri. Ho cambiato l’abito, ma l’essenza è sempre quella”.

Cristina Scuccia ritorna a Verissimo

Dopo la prima intervista a Verissimo, Cristina ritorna nello show di Silvia Toffanin la settimana successiva. Sul sito di Verissimo si legge:

“Il 20 novembre, Cristina ha scelto Verissimo per rivelare, in esclusiva, di aver lasciato la vita consacrata e si è mostrata per la prima volta al grande pubblico in abiti civili. La notizia ha fatto clamore, tanto da occupare per giorni le pagine dei principali quotidiani italiani e non solo. Domenica, Cristina Scuccia tornerà in studio per raccontare a Silvia Toffanin le emozioni vissute questa settimana.”