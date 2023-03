Chi è Dacia Maraini? Età, compagno, figli, biografia, Pasolini, libri, vita privata

Dacia Paola Maraini è una scrittrice, poetessa e saggista italiana. Vediamo di approfondire la sua vita personale e professionale.

Dacia è nata il 13 novembre 1936, sotto il segno dello Scorpione, a Fiesole. Oggi ha 85 anni e ha trascorso gli anni della formazione in Giappone, dove i suoi genitori si erano trasferiti nel 1939. Qui sono nate le sorelle Yuki e Antonella, detta Toni. Dopo la fine del fascismo e l’armistizio di Cassibile del 1943, che portò l’Italia a rompere i legami con l’Asse, la famiglia fu internata in un campo di concentramento dalle autorità giapponesi dove soffrì la fame.

Nel 1945, la famiglia riuscì a rientrare in Italia, partendo dalla Sicilia per poi stabilirsi a Roma. Successivamente, Fosco, il padre, decise di trasferirsi da solo a Firenze. Questi eventi sono documentati dalla Maraini nel suo romanzo Bagheria.

Dacia Maraini: compagno, figli, Pasolini

Nel 1959 sposa Lucio Pozzi, pittore milanese, ma il matrimonio viene sciolto nel 1963. In seguito ha avuto una relazione duratura con Alberto Moravia, con cui ha vissuto dal 1962 al 1978. Durante la sua permanenza a Roma, stringe rapporti con molti autori e poeti di spicco, tra cui Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Maria Bellonci e lo stesso Moravia, diventando parte integrante del panorama letterario dell’epoca.

Dacia Maraini: libri

Dacia è un’autrice di fama, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti come il Premio Campiello nel 1990 per il romanzo La lunga vita di Marianna Ucrìa e il Premio Strega nel 1999 per Buio. La sua opera più recente, Una rivoluzione gentile, è uscita nel 2020.

Nel 2022 ha composto un brano intitolato Caro Pier Paolo, dedicato espressamente a Pasolini.