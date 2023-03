Chi è Irene Capuano compagna di Francesco Arca

Al terzo tentativo, Francesco Arca, 43 anni, e Irene Capuano, 44 anni, hanno iniziato la loro relazione nel 2003, prima della partecipazione di Arca a “Uomini e Donne”. La coppia si è frequentata inizialmente per un anno, prima di separarsi nel 2011. Dopo tre anni di lontananza, la coppia si è riunita nel 2013 e Arca ha dichiarato che la fiamma tra loro è più viva che mai. Recentemente Arca è stato ospite della seconda serata del Festival di Sanremo per promuovere la sua nuova fiction, Resta con Me, che andrà in onda su Rai Uno a partire dal 19 febbraio.

Capuano, nato a Roma il 1° dicembre 1978, ha due figli: Maria Sole di 7 anni e Brando Maria, che compirà 5 anni il 6 aprile. La Capuano ha avuto una carriera variegata, tra cui quella di modella e la partecipazione a Uomini e Donne, dove il suo corteggiatore non era Arca ma Fernando Vitale. Oggi gestisce un negozio di abbigliamento online chiamato Virale Shop.

Irene, insieme alla redazione de Le Iene, è stata protagonista di uno scherzo andato in onda sul programma Mediaset. Lo scherzo coinvolse la figlia di Irene, che all’epoca aveva solo quattro anni, e un finto provino per la trasmissione “Uomini e Donne Kids”, che fece infuriare il marito di Irene, Francesco. Come aveva previsto Irene (“Nostra figlia è la sua ragione di vita, è molto geloso, la chiama mia moglie”), la reazione di Francesco fu intensa e l’attore ingaggiato da Iene fu aggredito e costretto a rivelare che era tutto uno scherzo.

Arca ha avuto una relazione di tre anni con l’attrice Laura Chiatti, con la quale ha mantenuto un rapporto positivo, come testimoniato dai post sui social media. Dopo la relazione con Laura Chiatti, Arca ha avuto una breve relazione con la collega Anna Safroncik (“Le tre rose di Eva”).