Anticipazioni Uomini e Donne oggi 10 marzo 2023: Trono Classico e Over, ultime news

Il 10 marzo 2023 è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne, con gli ultimi sviluppi, le notizie in diretta, i trombettieri, le dame e i cavalieri.

Oggi, giovedì 23 febbraio 2023, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del popolare dating show “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Inoltre, la trasmissione presenta alcuni volti storici come Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padova, Alessandro Rausa, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Desdemona Balzano, Alessio Pili Stella e Gemma Galgani. Sintonizzatevi per vedere cosa succede oggi con gli amati protagonisti del pomeriggio.

Quando Lavinia e Federico faranno la loro scelta?

C’è molta attesa per le decisioni di Federico e Lavinia, che da diverse settimane non riescono a scegliere tra i rispettivi corteggiatori. Riusciranno alla fine a prendere una decisione basata sui loro desideri del cuore?

La prossima puntata di Uomini e Donne, in onda il 10 marzo 2023, può essere vista in diretta televisiva e attraverso i servizi di live streaming. I telespettatori possono accedere alla trasmissione su Canale 5 (premendo il tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Witty TV offre ai telespettatori la possibilità di rivedere gli episodi e di accedere a clip memorabili.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle 19:50, verrà trasmesso un bis dell’episodio in corso.

Il sito ufficiale di Maria De Filippi presenta un’area dedicata a Uomini e Donne.

Il sito di Witty Tv contiene una pagina dedicata al programma. La pagina ufficiale di Facebook è disponibile per la visione.

L’account Twitter ufficiale del programma è @uominiedonne e gli spettatori possono unirsi alla conversazione utilizzando l’hashtag #uominiedonne durante le puntate in diretta. Un profilo ufficiale è presente su Instagram.