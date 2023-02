Chi è Denise Esposito compagna di Gigi D’Alessio e madre di suo figlio Francesco

Denise Esposito è la fidanzata 28enne di Gigi D’Alessio. D’Alessio è padre di Francesco D’Alessio, nato il 24 gennaio.

Dopo la separazione da Anna Tatangelo e le voci su una nuova relazione, Gigi D’Alessio ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare della sua fidanzata circa un anno e mezzo fa. Si chiama Denise Esposito, 28 anni, e ha recentemente reso il cantante napoletano di nuovo padre con la nascita del piccolo Francesco D’Alessio. Sebbene non siano disponibili molte informazioni su di lei, D’Alessio sembra felice della sua nuova relazione.

Chi è Denise Esposito, la nuova fidanzata del cantante Gigi D’Alessio?

Denise Esposito ha 28 anni ed è originaria di Napoli. Ha raggiunto la notorietà per essere diventata la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio. Non ci sono molte informazioni sul suo conto, se non un presunto riferimento alla carriera di avvocato, come dichiarato sul suo profilo Instagram (IG @denisesposito), dove si definisce “Legal”. Ha più di 40.000 follower sui social media e condivide istantanee della sua vita insieme al cantante. I due si sarebbero conosciuti durante uno dei concerti di lui a Capri e, sebbene all’inizio lei fosse titubante a causa della sua notorietà, oggi è felice al suo fianco.

Francesco D’Alessio è figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono diventati genitori per la prima volta pochi giorni fa, il 24 gennaio. “Francesco, benvenuto nella vita”, ha scritto il padre, postando su Instagram una foto della targhetta con il nome del bambino. Il piccolo Francesco D’Alessio è il loro primogenito, ma per il cantante napoletano si tratta del quinto figlio. Claudio, Ilaria e Luca sono i tre figli nati dal matrimonio con Carmela Barbato. Luca D’Alessio, in arte LDA, è stato l’unico a scegliere di intraprendere la strada del padre, partecipando alla scuola di Amici 2021. Dalla relazione con Anna Tatangelo, invece, è nato Andrea D’Alessio, che oggi ha 11 anni.

La storia d’amore tra Denise e Gigi D’Alessio è simile a quella di Anna Tatangelo e Carmela Barbato.

Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore con Denise Esposito. L’artista napoletano è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato e ha avuto un’intensa storia d’amore con Anna Tatangelo dal 2006 al 2020. Dal febbraio 2021 è stato legato alla 28enne napoletana, dalla quale ha dato alla luce Francesco.