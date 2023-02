Silvio Testi chi è il marito di Lorella Cuccarini? Età, lavoro, figli e vita privata,

Silvio Testi è un noto produttore discografico e autore televisivo, nonché marito della bella e brava Lorella Cuccarini. La carriera di Testi è ricca di successi, ottenuti soprattutto lontano dai riflettori. Ha creato sigle per alcuni dei più famosi programmi televisivi ed è tra gli scopritori di Heather Parisi, che negli anni ’80 era la rivale numero uno della moglie nel campo della danza.

Il matrimonio tra Silvio Testi e Lorella Cuccarini è uno dei più longevi del jet set italiano. Sono insieme da 30 anni e hanno quattro figli. Domenica 20 novembre 2022 sarà ospite della trasmissione Verissima su Canale 5.

La carriera di Silvio Testi

Silvio Testi è il nome d’arte di Silvio Capitta, nato a Viterbo il 31 marzo 1954. Proviene da una famiglia originaria di Siniscola, un paese della provincia di Nuoro in Sardegna. Fin da giovane si appassiona al mondo della produzione discografica, affiancando questa attività allo studio del diritto. Si laurea infatti in Giurisprudenza all’Università di Roma nel 1978. Il percorso accademico non vedrà però una continuità lavorativa nella vita di Silvio, perché ben presto inizierà a lavorare come produttore discografico presso una piccola etichetta romana, che gli permetterà di sperimentare e fare esperienza.

Nel 1978, Silvio Testi fa il grande salto nel mondo della televisione nazionale producendo la cantante Stefania Rotolo nel programma Piccolo Slam. L’anno successivo, mette a segno un vero e proprio colpo lanciando e producendo una bellissima ragazza bionda di Los Angeles nel programma Fantastico. Heather Parisi era dinamica, carismatica e piena di energia, e le sue esuberanti coreografie non avevano nulla a che vedere con quanto visto prima in Italia.

Testi non solo produsse la giovane americana di talento, ma scrisse anche la sigla del programma, dimostrando le sue capacità non solo come produttore ma anche come autore. Verrà confermato nello staff del programma per nove edizioni, durante le quali vedrà alternarsi nel ruolo di conduttori alcune delle più grandi leggende della TV, dal guru Pippo Baudo all’intrattenitore Gigi Proietti fino al “tenero” Adriano Celentano.

Matrimonio con Lorella Cuccarini

Non si sa molto della vita privata di Silvio Testi. Il produttore non ha un account ufficiale sui social media e appare raramente in pubblico. Ciò che sappiamo della sua vita attuale è dovuto principalmente ai post della sua compagna, Lorella Cuccarini, sul suo account Instagram e alle sue interviste.

Silvio e Lorella si sono conosciuti sul set del programma Fantastico nel 1985 e tra i due è scattato subito il feeling. Ne è nata una bellissima storia d’amore che è sfociata nel matrimonio nel 1991 e nella nascita di quattro figli: Sara nel 1994, Giovanni nel 1996 e infine i gemelli Chiara e Giorgio nel 2000. Chiara Testi, in particolare, è una grande appassionata di calcio e gioca nella squadra femminile della Roma.