Chi è Dennis Fantina, la vita privata: la moglie Sabrina e i figli della coppia

Dennis Fantina: Da vincitore di talent a padre di famiglia e ritorno in TV

Introduzione: chi è Dennis Fantina?

Per i fan di lunga data del talent show Amici di Maria De Filippi, il nome Dennis Fantina evoca ricordi di quando il programma, all’inizio della sua storia, si chiamava Saranno Famosi. Dennis, il vincitore di quella prima edizione, è ora un uomo di 45 anni, sposato e padre di due splendidi bambini.

La carriera di Dennis dopo “Saranno Famosi”

Dopo il successo ottenuto con il talent show, Dennis ha continuato a lavorare in televisione, partecipando a diversi programmi sia come concorrente che come giurato. Alcuni di questi sono:

Insieme a Dennis

Notte sul ghiaccio

Miss Reginetta d’Italia

La vita personale di Dennis: matrimonio e famiglia

Nel 2005, quattro anni dopo la sua vittoria nel talent show, Dennis sposò Sabrina, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. Insieme, hanno creato una famiglia: nello stesso anno del matrimonio è nato Nathal, e dieci anni dopo la coppia ha avuto un secondo figlio.

Il ritorno di Dennis in televisione

Dennis ha tentato un ritorno in televisione nel 2015, partecipando alle audizioni di The Voice of Italy su RaiDue. Tuttavia, i giudici di allora (Roby e Francesco Facchinetti, J-Ax, Noemi e Piero Pelù) non gli hanno dato un buon giudizio e non è riuscito a superare la selezione.

La discografia di Dennis Fantina

La carriera discografica di Dennis non è stata molto prolifica, con soli tre album all’attivo:

Dennis (2002) Io credo in te (2005) Buone sensazioni (2007)

Un nuovo capitolo: Dennis Fantina in “Tale e quale show”

Dopo diversi anni lontano dalla televisione, Dennis ha ora una grande opportunità: farà parte del cast di Tale e quale show, dove proverà a dimostrare le sue abilità anche come imitatore.