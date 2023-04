Chi è Giacomo Candoni campione L’Eredità? Età, di dov’è, passioni, lavoro, quanto ha vinto

L’Eredità 2023: Scopriamo tutto su Giacomo, il giovane campione del programma

Chi è Giacomo, il nuovo protagonista de L’Eredità?

L’Eredità, il famoso game show di Rai 1, ha recentemente accolto Giacomo, un giovane campione che ha conquistato il pubblico e il conduttore Flavio Insinna. Ma chi è Giacomo? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla sua vita, le sue passioni e le sue vittorie nel programma.

Giacomo Candoni: età, provenienza e professione

Giacomo Candoni proviene dal Veneto, precisamente da Vicenza, ha 20 anni ed è attualmente uno studente. Il campione de L’Eredità frequenta la facoltà di Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Padova. Giacomo è anche un arbitro nella seconda categoria e collabora con alcuni portali web come ‘Fast Giornale’, ‘SportVicentino’ e ‘A.I.A. VICENZA’. È appassionato di viaggi e fotografia.

Sogni e passioni del giovane campione Giacomo de L’eredità 2023

Giacomo ha visitato numerose località, tra cui Parigi, le Cinque Terre, Valencia, Venezia e Mont-Saint-Michel. Flavio Insinna ha rivelato che Giacomo non si separa mai dalla sua macchina fotografica durante i viaggi, e il suo account Instagram ne è una testimonianza.

Oltre allo studio e al calcio, Giacomo dedica parte del suo tempo al volontariato, aiutando in una mensa per persone in difficoltà. Riguardo al suo futuro, Giacomo desidera diventare un giornalista sportivo.

Flavio Insinna ha scherzosamente affermato che Giacomo è anche un contorsionista, riferendosi alle sue abilità nel gioco. Il conduttore lo chiama affettuosamente ‘Tenero Giacomo‘.

Le vittorie di Giacomo a L’Eredità 2023

Giacomo ha esordito a L’Eredità il 21 marzo e ha partecipato a ben 30 puntate e 15 Ghigliottine fino al 19 aprile. Durante la sua partecipazione, ha ottenuto quattro vittorie:

80.000 euro in gettoni d’oro il 24 marzo 18.750 euro il 1° aprile 47.500 euro il 15 aprile 42.500 euro il 19 aprile

In totale, il giovane campione vicentino ha accumulato 188.750 euro in gettoni d’oro.