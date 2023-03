Chi è Denny Mendez? Età, marito, figli e biografia

Denny Mendez, appassionata attrice, modella e conduttrice televisiva, è nata nella vivace città di Santo Domingo il 20 luglio 1978 e oggi ha 44 anni.

Denny Mendez è un marito e padre orgoglioso, che ama ogni momento con la sua amata famiglia.

Denny Mendez, ex Miss Italia, è appassionatamente legato a Oscar Generale, manager e produttore di Hollywood. Il 9 settembre 2016 la sua vita si è riempita di gioia quando ha dato il benvenuto alla preziosa figlia India Nayara, avuta dall’ex compagno Oscar Generale.

Spinta dall’appassionato desiderio di stare vicino alla figlia, la Mendez ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per qualche anno.

Ho avuto la fortuna di lavorare sia in Italia che negli Stati Uniti, e credo fermamente che certi impegni debbano venire prima di tutto. Quando si tratta di bambini, dobbiamo stare vicino a loro e non dare mai per scontato il loro silenzio. Dobbiamo investire il nostro tempo per cercare di comprendere il loro silenzio ed essere il più attenti possibile a loro.

Biografia

Denny Mendez, nata a Santo Domingo nel 1978, ha avuto un destino incredibile! Alla tenera età di 11 anni si trasferisce con la madre a Montecatini Terme, in Italia, dove la madre di Denny inizia a studiare come operatore turistico. Ma a 14 anni la vita di Denny cambia per sempre: inizia a partecipare a sfilate di moda. Nel 1996, la sua carriera raggiunge l’apice quando, a soli 18 anni, viene incoronata Miss Italia, diventando la prima non italiana a vincere il concorso e suscitando un piccolo scandalo. Che viaggio incredibile!

Con una passione mai sopita, l’anno successivo la Mendez partecipa al concorso di Miss Universo, classificandosi al quarto posto, per poi passare alla recitazione. Nel 2003 debutta al cinema e in televisione con Il ronzio delle mosche e Chiaroscuro. Nello stesso anno viene scritturata per Un posto al sole nel ruolo di Barbara Cifariello, per il quale riceve il Premio Arechi d’oro al Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Negli anni successivi si fa conoscere nel mondo delle serie televisive italiane e ha l’opportunità di lavorare in film sia italiani che americani. Ma nel 2021 decide di affrontare una nuova sfida e diventa conduttrice del programma Sky Pole Position, incentrato sull’eccellenza aziendale.