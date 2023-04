Chi è Don Backy: età, moglie, figli e biografia del cantante

Don Backy: Cantautore, Attore e Scrittore dalla Vita Affascinante

Introduzione a Don Backy

Don Backy, al secolo Aldo Caponi, è nato il 21 agosto 1939 a Santa Croce sull’Arno. Un artista a tutto tondo, si è affermato nel corso degli anni come cantautore, attore e scrittore. Il nome d’arte “Don Backy” è stato ideato dallo staff del Clan Celentano.

Vita privata e amore eterno

Don Backy ha 83 anni ed è sposato dal 1968 con Liliana Petralia. La coppia ha avuto un figlio, Emiliano, nel 1969. Liliana è stata un’attrice negli anni ’60, conosciuta per il film “L’immensità”, in cui ha recitato insieme a Backy. Il loro è stato un amore a prima vista, iniziato cinque anni prima del matrimonio.

Biografia: la passione per la musica

Fin da ragazzo, Don Backy ha scoperto una grande passione per la musica, grazie al “Senza tregua Rock’n’Roll” e a Bill Halley. Il suo primo approccio con il mondo delle note avviene con la chitarra e il gruppo Golden Boys, con cui inizia a esibirsi e a realizzare i suoi primi album.

L’ascesa nel Clan Celentano

Don Backy entrò nel Clan Celentano nel 1962, grazie a Milena Cantù, la quale riuscì a convincere Adriano Celentano a scritturarlo. All’epoca, Milena (che in seguito avrebbe sposato Fausto Leali) era fidanzata con il molleggiato che cercava nuovi artisti per la sua casa discografica. Don Backy ha partecipato con il Clan a diverse edizioni del Cantagiro, oltre a collaborare come cantante e autore di testi.

La fine della collaborazione e nuovi orizzonti

Dopo anni di successi, la collaborazione tra Don Backy, Celentano e il Clan terminò nel 1968 a causa di problemi e mancati pagamenti dei diritti d’autore. La vicenda finì in tribunale e solo dopo qualche anno i due giunsero a una transazione. In seguito a questo episodio, il cantante si allontanò dalle scene musicali, dedicandosi ad altre attività come la realizzazione di fumetti, la recitazione e la pittura.