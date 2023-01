Chi è Don Bruno The Voice Senior parroco concorrente da Valsassina

Il reverendo Bruno Maggioni è stato uno dei protagonisti della seconda puntata di The Voice Senior 2023, portando un’ondata di gioia ai suoi seguaci sui social media.

Don Bruno Maggioni è uno dei concorrenti di The Voice Senior 2023. La sua passione per i Ricchi e Poveri lo ha reso popolare sui social media e ha sorpreso il pubblico quando ha scelto di cantare Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Nato lo stesso giorno di Papa Francesco, don Bruno è sacerdote da 37 anni e canta fin da giovane.

Il suo intento è quello di portare gioia attraverso la musica. La popolarità di don Bruno Maggioni è cresciuta dopo un video in cui cantava Mamma Maria dei Ricchi e Poveri in chiesa con la sua congregazione. Tuttavia, la sua esibizione a The Voice Senior 2023 non è stata sufficiente per continuare il suo percorso. I Ricchi e Poveri lo hanno riconosciuto e ringraziato con una performance corale di Mamma Maria, dove ha mostrato i suoi famosi salti.

Dove si trova don Bruno Maggioni

Nel 1977, don Bruno Maggioni, parroco di Margno in Valsassina, in provincia di Lecco, durante il servizio militare a Rovigo, si appassionò a un gruppo. Quell’anno si erano esibiti in un concerto in città e lui conserva ancora il loro autografo. La scomparsa di Franco Gatti, avvenuta il 18 ottobre 2022, lo ha profondamente addolorato.

Don Bruno ha partecipato in passato ai programmi televisivi Che Sarà Sarà e Da Grande. I suoi fan hanno celebrato il suo successo creando una pagina, Tutti Pazzi Per Don Bruno Maggioni Il Prete Canterino, che conta quasi 3.000 follower. Don Bruno è stato parroco del paese per 8 anni, e ha trascorso altri 8 anni a Limbiate, collegato alla Brianza. Spesso gli viene chiesto di esibirsi ai matrimoni, cantando Mamma Maria dei Ricchi e Poveri.