Chi è Donatella Milani? Età, marito, figli, canzoni famose, incidente e cosa fa oggi

Donatella Milani è una cantante affermata che ha mantenuto una forte base di fan nel corso della sua carriera di successo.

Donatella Milani, nata a Modena il 26 luglio 1953, è una rinomata cantautrice che oggi ha 69 anni. È ampiamente riconosciuta per il suo stile pop accattivante e ritmico, che ha lanciato la sua carriera musicale negli anni Ottanta.

Nel 1982, Donatella Milani ottiene il successo al Festival di Castrocaro, vincendo con la canzone Perché mi sento sola. Questo le offre l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo l’anno successivo, dove si fa notare come interprete con il brano Volevo dirti, classificandosi al secondo posto. Inoltre, scrive le canzoni Stiamo insieme e Complimenti, interpretate rispettivamente da Richard Sanderson e Stefano Sani. Nel 1983 incide un altro 45 giri, Lontani noi, che è la sigla del programma Discoring Estate, di cui è anche co-conduttrice insieme a Mauro Micheloni.

Dopo le sue apparizioni a Sanremo, ha avuto problemi alle corde vocali.

Nel 1984, Donatella Milani tornò al Festival di Sanremo con la canzone Libera, piazzandosi al 13° posto. Purtroppo, nel 1985, dopo aver pubblicato il 45 giri Vorrei farti capire, ebbe un grave problema alle corde vocali che le impedì di esibirsi per diversi anni. Ciononostante, continua a essere produttiva come autrice di canzoni e si dedica alla scoperta di nuovi talenti.

Nel 1988 Donatella Milani collabora con Myriam Fecchi alla conduzione del programma FM Musica, in onda su RaiStereoDue, di cui canta anche la sigla, intitolata Ci stai? Nel 1993 ha collaborato con Sugar alla composizione di alcuni brani per l’album d’esordio di Gerardina Trovato, tra cui Ma non ho più la mia città. Nel 2001 ha partecipato al concorso canoro di Canale 5 La notte vola, presentando il suo successo sanremese del 1983 Volevo dirti.

Impegno in Ora o mai più e in altri programmi televisivi

Nel giugno 2018, Donatella Milani ha inizialmente partecipato alla prima edizione del programma Ora o mai più su Rai 1 come concorrente, ma ha dovuto ritirarsi dopo la prima puntata per questioni personali. Dal 19 gennaio dell’anno successivo è rientrata nella nuova edizione del programma, affiancando la coach Donatella Rettore, anche se è stata presente solo fino alla quarta puntata, a causa di un diverbio tra le due scaturito da un fuori onda della Milani. Questa esperienza l’ha portata a fare altre apparizioni televisive, tra cui Vieni da me, condotto da Caterina Balivo su Rai 1.

Vita privata e attualità

Della vita privata di Donatella Milani si sa poco. Non è chiaro se sia sposata o abbia avuto figli. Quello che è certo è che la sua voce e la sua musica le hanno fatto guadagnare una grande ammirazione.