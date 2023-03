Chi è Elena Di Cioccio? Età, malattia, vita privata, marito, figli e biografia

Elena Di Cioccio, nata il 16 settembre 1974 a Milano e oggi 48enne, è un’appassionata attrice, conduttrice televisiva e radiofonica!

Elena Di Cioccio: età, malattia

Elena Di Cioccio ha coraggiosamente rivelato la sua sieropositività nella puntata de Le Iene andata in onda il 28 marzo, dopo averla tenuta segreta per molto tempo.

Sono un membro orgoglioso della comunità dei sieropositivi, con una bella aureola viola che porto in testa. Quando ero ancora giovane, la diagnosi di HIV ha cambiato la mia vita in un istante. All’inizio ero spaventata dalla prospettiva della morte e poi dalla possibilità di fare involontariamente del male agli altri.

E se facessi del male a qualcuno? Mi sono chiesto, provando un profondo senso di terrore. Per fortuna non è mai successo e sono sopravvissuta. Negli ultimi 21 anni, i trattamenti mi hanno permesso di vivere una vita più normale, ma ciò che mi ha veramente ucciso è stata la vergogna che provavo per me stessa. Trattavo la mia malattia come se fosse una colpa personale. Credevo che, tra noi due, fossi io quella più meritevole di essere biasimata.

Mi vergognavo e mi sentivo a pezzi. Ero terrorizzata dalla discriminazione e dallo stigma che ancora incombe sulle persone affette da HIV. Ho fatto ricorso alla menzogna per proteggermi, vivendo due vite opposte: una sotto gli occhi di tutti e l’altra nel profondo della disperazione.

Mi rifiuto di vivere una vita a metà e sapevo che sarei morta se non fossi venuta a patti con quella parte di me. Sono poliedrica e la mia malattia fa parte di me. Sono orgoglioso di ciò che sono e non mi sento più in imbarazzo. L’HIV non è affatto come si potrebbe pensare. Non sono una minaccia, sono sieronegativo e con un trattamento adeguato non posso trasmetterlo. Potete ancora abbracciarmi, baciarmi e tutto il resto. Se hai ancora paura, lo capisco, ma concentra le tue energie su ciò che conta davvero: l’ignoranza.

Vita personale

Elena Di Cioccio è sempre stata ferocemente protettiva nei confronti della sua vita privata, rifiutandosi di divulgare qualsiasi dettaglio. Tuttavia, è noto che in passato ha avuto un’appassionata storia d’amore con l’attore Pietro Sermonti.

Biografia

Elena, figlia prediletta di Franz Di Cioccio, noto cantante e batterista della PFM, è appassionata di musica rock fin dall’adolescenza! Fin da giovane si è esibita come cantante rock nei locali milanesi, dimostrando il suo immenso talento e la sua passione per il genere.

Nel 2001 ha intrapreso un entusiasmante percorso come speaker radiofonica, iniziando in diverse radio private per poi approdare a RDS, Radio Deejay, Radio Capital e Radio2. Ha fatto il suo folgorante debutto su I Love Rock n Roll di All Music, come VJ e autrice, e non potrei essere più entusiasta!

Con entusiasmo e vigore, nel 2005 ha iniziato il suo percorso come inviata del programma Le Iene.

Nel 2009 è stata nominata conduttrice del programma Scorie su Rai 2! Ha intrapreso con entusiasmo la carriera cinematografica, partecipando a L’industriale di Giuliano Montaldo e a L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi.

È assolutamente entusiasta di essere una concorrente di Tale e quale show dall’11 settembre al 23 ottobre 2015! Ha partecipato con entusiasmo alla stagione inaugurale di Celebrity MasterChef Italia nel 2017!