Chi è Elena Fanchini? Causa morte, malattia, sci, sorelle

All’età di 37 anni si è spenta Elena Fanchini. Era una rinomata sciatrice italiana, che aveva ottenuto una medaglia d’argento ai Campionati mondiali del 2005.

Una notizia devastante è stata annunciata nel mondo dello sci e dello sport italiano. È morta Elena Fanchini, ex sciatrice di 37 anni che da anni lottava contro il cancro. Nata nel 1985, a 20 anni aveva ottenuto una medaglia d’argento nello sci alpino ai Campionati del Mondo, oltre a due successi in Coppa del Mondo. Recentemente, Sofia Goggia ha dedicato il suo successo a Cortina alla sua memoria.

Le sorelle Fanchini, Elena, Sabrina e Nadia, hanno tutte raggiunto il successo nella loro carriera di sciatrici professioniste. Elena e Nadia sono state entrambe molto orgogliose dei loro risultati, prima di lasciare lo sport nel 2020. Nel 2018, Elena ha annunciato che non avrebbe partecipato alle Olimpiadi di Pyeongchang a causa della sua malattia, per poi annunciare di averla superata. Purtroppo la malattia si è ripresentata poco dopo.

Ha avuto una carriera esemplare, sottolineata dalla medaglia d’argento ottenuta nel 2005, a soli 20 anni, ai Campionati del Mondo ospitati in Italia. Nell’edizione di Bormio e Santa Caterina Valfurva ha vinto la medaglia d’argento nella discesa libera. Inoltre, in Coppa del Mondo, in cui si è specializzato nella discesa libera, ha ottenuto due successi: a Lake Louise nel 2005 e a Cortina nel 2015.

Nel 2005, Elena Fanchini ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo.

Sofia Goggia ha recentemente vinto la discesa libera di Cortina e ha dedicato la vittoria a qualcuno in un’intervista a caldo, dicendo “Eli, questo successo è per te”. Fanchini ha subito risposto con “Quel pettorale rosso mi ha fatto sorridere”. Purtroppo Eli si è spenta a Solato, Brescia, lasciando il marito Denis.