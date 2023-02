Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 9 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Inizia a migliorare il tuo rapporto con i tuoi colleghi, Ariete, oggi. Vai troppo lontano nella tua palla ogni giorno, ignorando gli altri o andando oltre ciò che dicono. Mostrati più vicino e cordiale e tutti vinceranno, tu per primo. È probabile che i tuoi capi apprezzino quell’innata capacità di leadership in te. Ricorda che per comandare devi saper motivare le persone e non essere esigente ma far sì che tutti si assumano le loro responsabilità. Sarebbe un successo e lo hai a portata di mano ogni giorno. Anche tu sei ora in un momento perfetto per l’amore, Ariete. Se siete in coppia vi sentirete di vivere una fase molto buona della vostra vita. E se sei ancora un cuore libero, oggi avrai un incontro casuale con qualcuno che può diventare la tua dolce metà in pochissimo tempo.

Toro

È molto importante, Toro, che ti piaccia il tuo lavoro, che sia per te come un hobby che ogni giorno ti fa passare il tempo a volare. Se hai un lavoro che non risponde a questi schemi, inizia a cercare un altro modo oggi. Sentirsi a proprio agio sul posto di lavoro avrà un impatto favorevole sugli altri aspetti della tua vita. Inizia a cercare un nuovo lavoro oggi, ma non farlo sbattendo la porta. Se te ne vai, è importante che tu lo faccia dalla porta principale, avrai riferimenti migliori e non saprai mai a chi dovremo rivolgerci in futuro. A livello sentimentale, Toro, non hai lasciato la tua cerchia di amici o sei rimasto a casa ogni giorno per troppo tempo. Oggi hai la possibilità di incontrare qualcuno molto adatto a te, ma devi aprire i tuoi orizzonti.

Gemelli

Inizierai la giornata con il piede giusto, Gemelli, perché qualcuno ti loderà per un aspetto di te che apprezzi molto. Questo solleverà il vostro spirito. Pensaci ogni giorno e cerca di metterlo in pratica con le persone che ami. Lodateli per l’aspetto che ognuno ammira di più e li farete sentire bene come avete sperimentato oggi. Ma c’è qualcosa che ti preoccupa quotidianamente e che non hai osato dire a nessuno. Non è bene che tu stia sopprimendo queste preoccupazioni. Liberati, dillo a qualcuno di cui ti fidi oggi, Gemelli. Vedrai come solo esternandolo ti rendi conto che non c’era così tanto o trovi la soluzione. Se hai un partner ma non hai voglia di dirglielo, parla con un amico e non incolpare te stesso per non aver scelto il tuo amore per la fiducia.

Cancro

Tutto ciò per cui hai lavorato quotidianamente e per molto tempo al lavoro, oggi pagherà, Cancro. Finirai un compito importante e il risultato sarà perfetto. Questa non sarà solo una gioia puntuale di oggi, ma avrà ripercussioni molto positive per voi su base giornaliera. Se la tua economia ora lo consente, cogli l’opportunità di migliorare alcune cose nella tua casa che sono rotte o danneggiate. Ricorda che questo attrae le cattive energie. Ciò è dimostrato dal fatto che gli elettrodomestici non si rompono mai uno alla volta, di solito vanno in una catena. Sarebbe anche molto buono per te fare una pulizia energetica della tua casa, Cancro. Per fare questo, metti un po ‘di incenso in un bruciatore e lascialo consumare. Le cose ora stanno andando bene per te su base giornaliera, fai del tuo meglio per farlo durare a lungo.

Leone

Anche se ogni giorno interagisci molto bene con i tuoi colleghi, Leo, per alcuni giorni hai pagato con loro altri tuoi problemi al di fuori del lavoro. Oggi qualcuno oserà dirtelo e farti un favore perché se continui così ogni giorno la gente se ne andrà. Scusati e spiega il motivo del tuo cambiamento di atteggiamento con loro. D’ora in poi cerca di lasciare alla porta del lavoro ogni giorno le cose che ti riguardano in altre aree. Nell’aspetto amoroso, Leone, se hai un partner forse oggi non vedi l’ora di un incontro da solo con tuo figlio, ma i tuoi piani potrebbero essere alterati perché potrebbe essere stato per vederti con alcuni amici senza consultarti. Non arrabbiarti e vai a quella riunione. Il resto della serata, quando tornerai a casa, sarà il più romantico.

Vergine

Fai bene ad interessarti quotidianamente a tutto ciò che circonda il tuo lavoro e la tua professione, Vergine. Se vuoi rimanere in una buona posizione o avere opportunità di progredire, una condizione indispensabile è che tu esplori le novità e le nuove tecnologie, a partire da oggi. Devi imparare cose nuove ogni giorno per non essere lasciato indietro o perdere opportunità. Se oggi qualcuno dubita delle tue capacità e della tua cultura, non permettere che la tua autostima diminuisca, perché è quello che vogliono. Sei perfettamente in grado di svolgere qualsiasi compito e la cultura viene acquisita giorno dopo giorno, interessata a tutto ciò che ci circonda, che è esattamente ciò che hai fatto da sempre, Vergine. In campo sentimentale, se stai attraversando un urto a causa di una recente rottura, recupera il morale perché oggi ti aspetta un’opportunità molto migliore.

Bilancia

Per quanto gli altri pensino quotidianamente alle tue cose, Bilancia, non lasciare che le loro parole ti portino a prendere una decisione. Se oggi stai pensando a un cambiamento di lavoro, le tue ragioni avranno. È importante solo riflettere prima di fare il passo. Se non vuoi rischiare, sarebbe bene per te cercare un altro lavoro in parallelo o provare qualche occupazione sul margine che genera denaro extra. Nel campo dell’amore, se di recente hai incontrato qualcuno di cui ti sei innamorato anche se è abbastanza indifferente, combatti per quell’amore che senti ogni giorno, almeno per un po ‘, Bilancia. Se in seguito vedi che ancora non presti attenzione a te stesso, abbandonerai i tuoi sforzi ma per ora non gettare la spugna. Oggi cambia strategia e mostra meno interesse, potrebbe darti buoni risultati.

Scorpione

Se sei uno degli Scorpioni che è responsabile di un negozio o di un’azienda, oggi sarà molto positivo. Riuscirai a fare molte vendite o molti ordini e i soldi riempiranno la scatola. Ma non sarà solo così, le stelle ora proteggono la tua economia e potrebbero anche raggiungerti quotidianamente con altri mezzi, qualche debito che avevi quasi dimenticato o anche giocando d’azzardo. In campo sentimentale, se stai attraversando una crisi di coppia, è probabilmente perché la routine ha preso il suo pedaggio sulla relazione, Scorpione. Il modo migliore per combatterlo è abituarsi a fare attività separatamente, ognuno con la propria gente. Non lasciare che la paura ti invada oggi, perché questo non raffredda l’amore, al contrario, tenere separati alcuni spazi personali, lo stimolerà quotidianamente.

Sagittario

Non arrabbiarti, Sagittario, se oggi il lavoro trabocca e non puoi occuparti di qualcuno che ti ha chiesto aiuto. Prima di tutto è adempiere ai “tuoi” obblighi quotidiani e poi badare agli altri. Quello che ti succede è che tutti sanno che se vengono da te darai loro una mano e ti senti male quando non riesci a raggiungere tutto. Non sentirti in colpa quando ciò accade. Devi prenderti cura di te stesso e dei tuoi interessi ogni giorno. Inoltre, se non ce la fai, dai loro alcune linee guida per aiutarli a risolvere il problema. Nel regno sentimentale, Sagittario, se la persona che stai frequentando oggi cerca di accusarti della responsabilità di qualcosa che non è andato bene, non sentirti male. Anche se lo hai consigliato, la decisione è stata solo sua.

Capricorno

Chiediti oggi davanti allo specchio, Capricorno, se appari come desideri davvero ogni giorno. Non si tratta di voler avere un fisico perfetto, ma il gioco che prendi da quello che hai. Da qualche tempo hai lasciato un po ‘da parte la tua toelettatura personale e dovresti prestare un po ‘più di attenzione al tuo aspetto. La tua autostima potrebbe essere diminuita a causa di questo. Se oggi hai avuto difficoltà ad alzarti dal letto, ricorda che per mantenere la tua energia ad un buon livello su base giornaliera devi rispettare le ore di riposo e di esercizio. Ti sentirai pieno di vitalità, Capricorno sedentario. E se sei sopraffatto dal pensare quotidianamente al lavoro e ad altri obblighi, cerca il supporto necessario per aiutarti a ritrovare l’equilibrio e il tuo benessere emotivo.

Acquario

Oggi convinciti, Acquario, che una discussione con il tuo partner, con un amico o con un collega, non dovrebbe essere un motivo per deprimerti o metterti di cattivo umore. È normale che sorgano differenze con le persone con cui interagiamo quotidianamente per molte ore. In questo caso, è meglio lasciare che gli eventi fluiscano e lasciare che il tempo ti dia o ti tolga la ragione. Se una situazione del genere si verifica oggi, invece di preoccuparti, occupa la tua mente su qualcos’altro. Non iniziare a pensarci perché farai un castello da un granello di sabbia. Non c’è davvero molto. In amore, Acquario, oggi è un buon giorno per dire al tuo partner queste piccole cose che quotidianamente ti infastidiscono del suo atteggiamento. La prenderà bene.

Pesci

Oggi, Pesci, devi riflettere. Va bene dare valore al tuo lavoro, ma non lasciare che questo ti privi di altre cose che potresti apprezzare quotidianamente. Trova il tempo per tutto. Uscire, distrarsi e divertirsi vi farà affrontare il giorno dopo con lo spirito migliore e con tutta la vostra energia. In amore, c’è qualcuno nella tua vita per un po ‘che occupa tutti i tuoi pensieri, anche se non lo sa o almeno sembra. Questo ti causa ansia e disagio su base giornaliera. Non gettarti tra le sue braccia o dichiararti senza ulteriori indugi, Pesci, ma oggi fai del tuo meglio per parlare con questa persona. Puoi scoprire cosa pensa e uscire dal dubbio. Forse anche lui prova dei sentimenti per te, ma non ha osato dirtelo per paura di un possibile rifiuto.