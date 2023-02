Francesca Fagnani chi è il marito: ex compagna di Enrico Mentana

Francesca Fagnani affiancherà questa sera Enrico Mentana come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Si è ipotizzata una relazione sentimentale tra i due giornalisti.

Chiara Ferragni ha aperto il Festival di Sanremo 2023 martedì sera e Francesca Fagnani affiancherà Amadeus nella conduzione della seconda serata, in onda stasera 8 febbraio 2023. Amadeus considera la Fagnani una delle giornaliste più note e stimate della televisione italiana. La Fagnani terrà un monologo sulla scuola, un tema che le sta a cuore da quando ha conseguito la laurea in Lettere all’Università La Sapienza di Roma, che le ha permesso di seguire la sua passione. Il successo della Fagnani è in gran parte attribuito al suo programma Belve, che le ha permesso di diventare famosa per le sue domande pungenti. La Fagnani è anche molto conosciuta per la sua relazione con il collega Enrico Mentana, di cui verranno discussi ulteriori dettagli del loro legame.

La storia romantica di Francesca Fagnani ed Enrico Mentana.

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana sono una coppia molto riservata e non si sa molto di loro. I due stanno insieme dal 2013, quando l’attuale direttore del Tg di La7 ha lasciato la moglie Michela Rocco di Torrepaula, con cui ha avuto due figli. Mentana ha 68 anni e Fagnani ne compirà 47 il prossimo novembre, con una differenza di età di 21 anni tra i due. Nel 2018, la Fagnani ha spiegato a Chi che lei e Mentana conducono una vita talmente riservata che la condivisione non è una priorità, e che preferiscono di gran lunga una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna. Inoltre, ha detto di avere un buon rapporto con i quattro figli di Mentana e che al momento non ha intenzione di avere figli propri. Per il momento, Fagnani e Mentana si accontentano dei loro due cani Cavalier King Charles, Nina e Bice.

Francesca Fagnani ha recentemente espresso i suoi sentimenti al Corriere della Sera, paragonando l’amore al Giro d’Italia, affermando che si vince a tappe. Ha inoltre precisato che lei ed Enrico Mentana non parlano spesso della loro relazione in pubblico e che non apprezza l’insinuazione che la sua carriera sia stata migliorata dalla sua frequentazione con lui. Ha chiarito che i successi o gli insuccessi che ha incontrato sono dovuti ai suoi meriti. Ha inoltre espresso il suo disinteresse per la visibilità del gossip e il suo malcontento nei confronti dell’ex moglie di Mentana, Michela Rocco di Torrepaula, che in passato ha espresso commenti pesanti su di lei sui social media.