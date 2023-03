Chi è Elisabetta Pesarese moglie di Fabio Concato? Età, lavoro, figli, Domenica Bestiale

Elisabetta Pesarese è la moglie e musa ispiratrice del celebre cantautore italiano Fabio Concato, uno dei volti più amati e rappresentativi della musica italiana. I due hanno unito le loro vite in matrimonio nel lontano 1980 e sono stati benedetti con due figlie meravigliose. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere sulla vita privata della moglie del noto artista italiano e sulla loro storia d’amore.

Per quanto riguarda la carriera di Elisabetta Pesarese, poco si sa, dal momento che la donna ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza sulla propria vita privata. Tuttavia, sappiamo che la moglie di Fabio Concato ha ispirato alcuni dei più grandi successi del marito, tra cui il celebre brano “Domenica Bestiale”. “Ricordo il periodo del fidanzamento come uno dei più felici della mia vita: è stato durante quel tempo, infatti, che ho scritto la mia canzone più famosa, Una domenica bestiale. Fu pubblicata due anni dopo il mio matrimonio, ma in realtà l’ho scritta durante il mio fidanzamento”, ha dichiarato il cantautore in un’intervista con la rivista St Pauls.

La vita privata di Elisabetta Pesarese è sempre stata al centro dell’attenzione dei media, ma il noto artista ha sempre saputo preservare il riserbo e la discrezione che da sempre caratterizzano la sua personalità. La coppia ha vissuto gran parte della propria vita a Milano, dove ha cresciuto le proprie figlie, Carlotta e Giulia. La prima ha reso nonni i coniugi Concato per la prima volta con la nascita della piccola Nina Matilde, avvenuta nel 2020.

La moglie di Fabio Concato ha sempre svolto un ruolo discreto e di sostegno nei confronti del marito, accompagnandolo lungo tutta la sua carriera artistica e musicale. Non è noto a quale attività Elisabetta Pesarese si dedichi, ma è certo che abbia svolto un ruolo fondamentale nella vita di Fabio Concato, che ha sempre dichiarato di essere follemente innamorato della propria moglie.

In effetti, la figura di Elisabetta Pesarese è sempre stata molto importante per il noto cantautore italiano, che ha dedicato a lei diverse canzoni. Il brano “Fiore di Maggio” è stato scritto in occasione della nascita della loro figlia Carlotta, mentre “Giulia” è stato dedicato all’altra figlia della coppia. Inoltre, Fabio Concato ha sempre rispettato la privacy della moglie e non ha mai cercato di metterla sotto i riflettori.

Per quanto riguarda il patrimonio della coppia, non sono note informazioni dettagliate. Si sa solo che i coniugi Concato hanno sempre vissuto con sobrietà e rispetto per la privacy, senza mai ostentare il loro successo e la loro ricchezza. Mentre il noto cantautore è presente sui social network, condividendo con i suoi fan scatti legati al lavoro, la moglie