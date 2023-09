Chi è Fabio De Vivo? Età, vita privata, biografia e curiosità

Fabio De Vivo: L’Inconfondibile Voce di M2O

Fabio De Vivo, famoso speaker radiofonico e autore televisivo, sarà ospite venerdì 31 marzo alla trasmissione Furore su Raidue, condotta da Alessandro Greco. Sebbene la sua faccia potrebbe non essere immediatamente riconoscibile per tutti, la sua voce è sicuramente inconfondibile. Scopriamo di più su questo talentuoso individuo che ha seguito i suoi sogni fino a realizzarli.

Chi è Fabio De Vivo

Nato a Napoli nel 1982, Fabio De Vivo è un uomo eclettico con una vasta esperienza. È noto per essere stato la voce di M2O, ma la sua carriera spazia su diverse piattaforme. Ha lavorato a Rtl 102.5, dove ha condotto il celebre programma I Love Console, riconosciuto come un punto di riferimento dagli esperti del settore, dalle etichette discografiche e dai DJ.

La sua carriera non si è fermata qui. Ha collaborato con All Music, 102.5 Hit Channel, Radio Number One, La3 TV, e Ibiza on TV, lavorando anche con una stazione radio spagnola e con Mediaset. La sua vita si svolge principalmente di notte, tra i locali, per gestire molteplici relazioni pubbliche, mentre di giorno si divide tra la radio, la televisione e gli studi di registrazione.

Le Tre Cose a Cui Fabio De Vivo Non Rinuncerebbe Mai

Fabio ha sempre ammesso di avere paura che la sua carriera possa interrompersi improvvisamente, ma ci sono tre cose a cui non rinuncerebbe mai:

La Radio: Fabio considera la radio il lavoro più bello e uno sfogo indescrivibile. L’Autore in TV: Appassionato di scrittura, adora creare e inventare nuovi format. La Conduzione in TV: Nonostante la sua predilezione per la radio, ama anche la conduzione televisiva.

Fabio De Vivo e la Vita Privata

Sappiamo poco della vita privata di Fabio. Ha parlato di una relazione durata cinque anni, ma alla fine si è conclusa poiché entrambi non sentivano più un legame forte. Nonostante i molti flirt attribuiti a lui, al momento non sembra ci sia una donna nella sua vita.

Fabio ha un’amicizia con Paola Frizziero, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. Entrambi sono napoletani, e Fabio è andato persino a corteggiarla nello studio di Maria De Filippi.

3 Curiosità su Fabio De Vivo