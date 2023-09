Chiara Tortorella chi è? Età, vita privata, curiosità

Chi è Chiara Tortorella

Chiara Tortorella è una conduttrice e modella italiana nata a Milano il 26 settembre 1982. Figlia di Cino Tortorella e Maria Cristina Misciano, ha una storia intrigante che la lega al mondo dello spettacolo.

Il Suo Percorso

Il percorso di Chiara inizia nel 1992, quando diventa la baby valletta al 35º Zecchino d’Oro, un inizio promettente per una giovane talentuosa. Nel 2001, l’anno della sua maturità, abbraccia l’avventura del paracadutismo e fa il suo ingresso nel mondo televisivo. Partecipa al programma Rapido TV con Alvin su Italia 1 e in estate a Fluido TV su LA7, diretto da Erica Herbert, con Alvin, Alessandra Bertin e Marcello Martini. Il programma va in onda direttamente dalle spiagge di Riccione.

Nel 2002, a Roma, Chiara è scelta per il programma musicale di Rai 2, Top of the Pops, dove presenta per due stagioni. La prima stagione in coppia con Stefano Scandaletti e la seconda come conduttrice unica. Nel 2008, su Rai 2, diventa la conduttrice del programma musicale Scalo 76 Cargo e, sempre su All Music, conduce Extra, dedicato alla musica elettronica. Nel 2010, insieme a Francesco Totti, è testimonial pubblicitaria per PartyPoker. Nell’ottobre dello stesso anno, conduce su Canale Italia il programma musicale Kanta con noi.

Nel 2014, lavora come istruttrice al fly experience di Grugliasco (TO). Attualmente, è conduttrice radiofonica per R101.

Il Riconoscimento Speciale

Nel 2017, Chiara Tortorella è ospite della prima puntata del 60º Zecchino d’Oro, dove le viene consegnato uno Zecchino d’Oro e una targa alla memoria di suo padre Cino Tortorella. Suo padre è stato l’inventore e conduttore della rassegna internazionale di canzoni per bambini ed è scomparso nel marzo dello stesso anno.

Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Chiara Tortorella è nota per la sua riservatezza. Al momento risulta essere single, ma ha avuto relazioni importanti in passato. Tra queste, una relazione dal 2001 al 2003 con il cantautore Alex Britti, che ha affascinato il pubblico con la prospettiva di nozze che poi non si è concretizzata. Nel 2009, ha avuto una relazione con l’ex calciatore della Roma, Jonathan Zebina, e la loro unione è nata da una comune passione per l’arte, avendo entrambi un interesse per le mostre d’arte.