Chi è Paolo Ciavarro? Età, moglie, figli, genitori e biografia dell’attore

Scopri Chi è Paolo Ciavarro

Se ti sei mai chiesto chi sia Paolo Ciavarro, il noto volto di Forum, sei nel posto giusto. In questo articolo, esploreremo la sua età, la sua famiglia, la sua biografia e molto altro.

L’Età di Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro è nato nella splendida Roma il 22 ottobre 1991, il che significa che attualmente ha 31 anni e sta sicuramente lasciando il segno nel mondo dello spettacolo italiano.

Genitori di Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro è un “figlio d’arte” in tutto il senso della parola. Suo padre è Massimo Ciavarro, un noto attore e produttore cinematografico italiano, mentre sua madre è Eleonora Giorgi, un’attrice italiana di grande fama negli anni Settanta e Ottanta, con una carriera ricca di ruoli memorabili in film sia come attrice che come regista.

La Carriera di Paolo Ciavarro

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 2013, quando ha deciso di intraprendere l’avventura televisiva di “Pechino Express”, insieme a suo padre. Da allora, Paolo Ciavarro ha visto la sua carriera crescere costantemente.

Diventa il volto noto di Forum e ottiene la fiducia di Maria De Filippi come capo del day time di Amici, affiancando Stefano De Martino e Marcello Sacchetta.

Il 2020 è stato un anno cruciale per Ciavarro, poiché è diventato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Proprio in questa esperienza, Paolo ha conosciuto la madre di suo figlio, Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni.

Moglie e Figlio

Tra le relazioni passate di Paolo Ciavarro, possiamo citare Alessia Bosco e Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne. Al momento, è legato alla modella e influencer Clizia Incorvaia, che ha incontrato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4, nel 2020.

Solo due anni dopo, il 19 febbraio 2022, è nato il loro figlio Gabriele Ciavarro, un nuovo capitolo nella vita affettiva e familiare di Paolo Ciavarro.