Chi è Fabio Testi? Età, moglie, figli, compagna e biografia

Fabio Testi, nato il 2 agosto 1941 a Peschiera del Garda, è un attore italiano di fama internazionale. Con 81 anni, l’artista ha vissuto molte avventure sia professionali che personali, attirando l’attenzione dei media e dei fan.

Vita Privata

Fabio Testi ha avuto molte relazioni famose con donne del jet set, tra cui Ursula Andress, Charlotte Rampling e Edwige Fenech. Nel 1979 si è sposato per la prima volta con la stilista spagnola Lola Navarro e dal matrimonio sono nati tre figli. La loro relazione è terminata nel 1994. Nel 2008 ha avuto una relazione con Emanuela Tittocchia, ma anche questa è giunta al termine. Nel 2015, l’attore si è sposato per la seconda volta con Antonella Liguori, ma secondo la stampa rosa, la coppia si sarebbe lasciata nel 2019.

Biografia

Fabio Testi ha sempre mostrato un forte interesse per lo sport e, dopo il diploma da geometra, ha continuato i suoi studi laureandosi in Architettura. Ha iniziato la sua carriera come protagonista di spot pubblicitari e, dopo aver studiato all’Accademia d’Arte Drammatica, è diventato molto richiesto da vari registi.

Il successo è arrivato con la partecipazione a “Il giardino dei Finzi Contini”, che ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero nel 1972. Da allora, Fabio ha recitato in decine di film di grande successo, ottenendo riconoscimenti anche a livello internazionale.

Nel 1975, ha iniziato a diventare famoso anche all’estero, lavorando con il regista Andrzej Żuławski nel film “L’importante è amare”. Ha interpretato un co-protagonista nel film “Io e il Duce” nel 1985, lavorando con attori del calibro di Susan Sarandon, Anthony Hopkins e Alberto Negrin. Nove anni più tardi ha preso parte al film “Il ritorno di Sandokan”.

Dal 1995 al 1998, Fabio ha lavorato in Italia come protagonista della serie televisiva “La dottoressa Giò”. Negli anni 2000, ha iniziato a riapparire in TV, partecipando a vari reality show, tra cui “L’Isola dei Famosi” (2003), “Gran Hermano VIP” (2004) e “Grande Fratello VIP” (2020).

Conclusione

Fabio Testi è un attore di successo che ha lasciato il suo segno sia in Italia che all’estero. Con una carriera