Chi è Fanny Ardant ? Età, marito e figli, vita privata

Fanny Ardant: una star francese tra cinema e vita privata

Il 27 aprile 2023, Fanny Ardant ospite a “Oggi è un altro giorno”

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno del 27 aprile 2023, avremo l’opportunità di conoscere più da vicino Fanny Marguerite Judith Ardant, celebre attrice e regista francese. Ma chi è Fanny lontana dai riflettori? Scopriamo insieme la sua biografia e la sua vita privata.

Biografia di Fanny Ardant: età, carriera e successi

Con i suoi 73 anni, Fanny Ardant è nata a Saumur il 22 marzo 1949. L’attrice e regista francese è considerata una delle migliori della sua generazione, e nel corso della sua immensa carriera ha conquistato diversi riconoscimenti, tra cui:

2 Premi César

1 European Film Awards

2 Nastri D’Argento

1 Orso d’Argento a Berlino

Fanny è stata l’ultima grande musa di François Truffaut, che l’ha diretta in grandi successi come La signora della porta accanto e Finalmente domenica, due opere memorabili che l’hanno portata alla notorietà. Una delle sue ultime apparizioni è nel film “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino. In Italia è apparsa l’ultima volta a Che Tempo Che Fa nel 2019.

Vita privata: famiglia, amore e figli

Oltre alla sua brillante carriera, Fanny Ardant ha anche una vita familiare interessante. Ha un fratello e una sorella, rispettivamente Frederic Ardant e Veronique Ardant. Pur non essendosi mai sposata, Fanny ha avuto tre figlie:

Lumir, nata nel 1975 da Dominique Leverd; Joséphine, nata nel 1983 da François Truffaut; Baladine, nata nel 1990 da Fabio Conversi.

Altri progetti e collaborazioni di Fanny Ardant

Regista e narratrice

Oltre alla sua carriera di attrice, Fanny Ardant si è cimentata anche nella regia. Nel 2009 ha diretto il suo primo lungometraggio, Cendres et sang, un dramma familiare con Ronit Elkabetz e Abraham Belaga. Ha inoltre prestato la sua voce come narratrice in diversi documentari e audiolibri, dimostrando la sua versatilità artistica.

Teatro e collaborazioni internazionali

Fanny Ardant non si è limitata al cinema, ma ha anche calcato le scene teatrali, sia in Francia che all’estero. La sua passione per il teatro l’ha vista impegnata in diverse produzioni di grande successo, collaborando con registi di fama internazionale e condividendo il palco con altri grandi attori.

Impegno sociale e filantropia

Conosciuta per il suo impegno sociale, Fanny Ardant ha sostenuto numerose cause umanitarie e ambientali nel corso degli anni. Ha prestato il suo talento e la sua fama per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti, contribuendo a raccogliere fondi e promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita delle persone e alla tutela dell’ambiente.

Un’icona del cinema francese e internazionale

In conclusione, Fanny Ardant è un’icona del cinema francese e internazionale, la cui carriera straordinaria spazia tra cinema, teatro e regia. La sua vita privata, caratterizzata da amore e dedizione verso le figlie e la famiglia, dimostra che è possibile coniugare una vita professionale di successo con un’autentica serenità personale. La sua partecipazione a “Oggi è un altro giorno” sarà sicuramente un’occasione imperdibile per conoscerla meglio e scoprire nuovi aspetti della sua affascinante personalità.