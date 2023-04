Anticipazioni Uomini e Donne oggi giovedì 27 aprile 2023: in diretta TV e streaming

“Uomini e Donne”, lo Show di Dating più Amato: Anticipazioni del 27 Aprile

Il dating show “Uomini e Donne” di Canale 5 è tornato con nuove puntate pieni di emozioni e colpi di scena. Il pubblico segue con interesse le vicende dei protagonisti dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori, tutti impegnati a mettersi in gioco e a cercare l’amore.

Maria De Filippi, la padrona di casa, darà spazio oggi a un nuovo episodio del trono Over o ai tronisti Nicole e Luca, alla ricerca della persona giusta. Ecco le anticipazioni della puntata di giovedì 27 aprile.

H2: Nicole e il bacio con Andrea Foriglio, Carlo Alberto se ne va

Nella puntata di oggi, che sarà la seconda parte di quella registrata sabato, ci sarà spazio per la tronista Nicole e per il suo pretendente Andrea Foriglio. I due sono usciti insieme e si sono baciati appassionatamente. Tuttavia, l’altro pretendente Carlo Alberto non ha gradito la scena e ha deciso di andarsene. Nicole ha cercato di raggiungerlo dietro le quinte, ma le polemiche sono scoppiate. Secondo Roberta e l’opinionista Gianni, Carlo Alberto sarebbe già innamorato.

H2: Aurora contro Armando, Lucrezia Comanducci fa scoppiare la polemica

Nella puntata di oggi ci sarà anche spazio per il trono Over, con la protagonista Aurora Tropea che accusa Armando Incarnato di aver continuato a frequentare Lucrezia Comanducci. La giovane verrà sentita al telefono e le polemiche non mancheranno.

H2: Luca Daffrè, il trono in attesa di ulteriori sviluppi

Per il trono di Luca Daffrè, invece, bisogna pazientare e aspettare la puntata di domani, ultima della settimana “corta” del dating show.