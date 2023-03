Chi è Federica Laviosa l’ex moglie di Piero Chiambretti? Età, lavoro e figli

Federica Laviosa, ex consorte di Piero Chiambretti: esploriamo meglio età, statura, carriera e vita personale. Con il presentatore ha avuto una figlia di nome Margherita. Dopo la separazione, i due sono stati oggetto di gossip a causa di alcune controversie riguardanti l’assegno di mantenimento della bambina.

Federica Laviosa, la coniuge di Piero Chiambretti Federica Laviosa e Piero Chiambretti si sono incontrati e fidanzati dopo la separazione del presentatore dalla giornalista Ingrid Muccitelli. La coppia ha avuto nel 2011 una figlia, Margherita, che oggi ha 11 anni. Tuttavia, nel 2016 i due si sono separati. Da allora sono stati al centro del gossip per alcune dichiarazioni riguardanti il loro rapporto e il sostegno finanziario della figlia.

Età, statura, professione della moglie di Piero Chiambretti Federica Laviosa non appartiene al mondo dello spettacolo e per questo motivo non si conoscono molti dettagli su di lei. Ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori, nonostante il marito molto noto.

Di lei si conoscono alcuni particolari riguardo alla storia d’amore con il conduttore. I due si sono fidanzati nel 2009, nel 2011 hanno avuto la figlia Margherita che oggi ha 11 anni. Nel 2016 si sono separati. La donna vivrebbe con la figlia a Torino.

Dopo la separazione, il giudice aveva stabilito che Piero Chiambretti avrebbe dovuto versare circa 3.000 euro al mese. Tuttavia, il presentatore aveva inoltrato una richiesta al tribunale per modificare tale disposizione, chiedendo di ridurre l’importo a 800 euro mensili. Le dichiarazioni rilasciate da Federica Laviosa sembravano però non essere in linea con queste richieste.

“Ho presentato anche gli estratti conto. Sono una persona comune – avrebbe affermato la donna – che vive una vita normale con la sua bambina. Molti pensano che volessi approfittare di Chiambretti per sistemarmi. Come si dice, volessi “appendere il cappello al chiodo”. Ma non è affatto vero. È stato un grande amore. L’unica cosa che mi interessa è il benessere della piccola”.

“Ora che sono una donna matura – aveva poi rivelato a La Stampa – posso dire che l’amore è un’altra cosa. Nei suoi confronti ero emotivamente dipendente. Mi sono ritrovata molto giovane in un mondo che non era il mio. Credevo nella nostra relazione e infatti abbiamo avuto una bambina. Pensi che non abbiamo vissuto insieme, nemmeno un giorno. Non voleva la famiglia del Mulino Bianco. Ma l’amore è rispetto e complicità, è parlarsi. Sono tante cose che la nostra relazione non era”.