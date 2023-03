Chi è Margherita la figlia di Piero Chiambretti?

La relazione tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa si è conclusa in modo difficile, con una nota di tristezza, poiché c’è una figlia coinvolta. Il loro legame era ormai irreparabile, ma il conduttore si impegna a mantenere rapporti cordiali sia con Federica che con la piccola.

Chi è Federica Laviosa, l’ex partner di Piero Chiambretti e la figlia Margherita Di Federica Laviosa si sa poco, poiché, oltre a essere distante dal mondo dello spettacolo, dopo la separazione da Chiambretti si è ritirata completamente. Tuttavia, sappiamo che vive a Torino con la figlia. La storia d’amore con il famoso presentatore inizia nel 2009 dopo che lui aveva terminato la sua relazione di 7 anni con Ingrid Muccitelli.

Nel 2011 nasce la loro prima e unica figlia, Margherita, di cui, considerata la giovane età, non si sa molto. Vive con la madre, ma passa molto tempo anche con il padre, che adora profondamente. Padre e figlia hanno un legame speciale, e Chiambretti l’ha desiderata intensamente.

Tuttavia, la separazione non è stata serena, e i due genitori della piccola sono finiti persino in tribunale. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Piero Chiambretti e la disputa in tribunale Dopo la separazione, Piero Chiambretti e Federica Laviosa si sono rivolti al tribunale per risolvere le questioni legali riguardanti la figlia Margherita. I giudici avevano stabilito che il presentatore doveva versare un assegno di mantenimento di 3.000 euro, che però non avrebbe accettato facilmente.

Infatti, aveva richiesto una modifica, che però è stata respinta. Voleva che l’importo totale scendesse a 800 euro, ma la sua richiesta è stata negata. In quell’occasione, Federica non era contenta dell’esito ottenuto perché riteneva che questo fosse un modo per colpirla. Senza dimenticare che, ancora una volta, la figlia era coinvolta.

Per Laviosa, non era una questione di denaro, ma voleva solo il bene della figlia. Ha sempre augurato a Piero di essere felice e cercava di mettere da parte il rancore e l’odio che non fanno bene a nessuno. Aveva anche spiegato che il motivo della loro separazione era il fatto che si era trasformato in un rapporto di dipendenza emotiva, quasi di accondiscendenza.

Dall’altra parte, Piero Chiambretti aveva risposto che avrebbe preso atto della sentenza e avrebbe continuato a mantenere la figlia con piacere. Non ha mai pensato di non farlo e continua a garantirle tutto ciò che può. Nonostante tutto, si prenderà sempre cura anche della sua ex compagna.

Nonostante le difficoltà e le tensioni che hanno caratterizzato la loro separazione, Piero Chiambretti e Federica Laviosa sembrano essere riusciti a trovare un equilibrio per il bene della loro figlia Margherita. Entrambi sottolineano l’importanza di mettere da parte le divergenze e concentrarsi sull’amore e il sostegno che possono offrire alla loro bambina.

Margherita, pur vivendo prevalentemente con la madre, trascorre molto tempo anche con il padre, con cui condivide un legame speciale. Chiambretti, nonostante le questioni legali e le difficoltà con l’ex compagna, si impegna a garantire il benessere di sua figlia, fornendole tutto ciò di cui ha bisogno e assicurandosi di essere presente nella sua vita.

In definitiva, la storia tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa rappresenta un esempio di come, nonostante le difficoltà e le tensioni, sia possibile trovare un equilibrio e un accordo per il bene dei propri figli. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere rapporti cordiali e a lavorare insieme per garantire un ambiente amorevole e di sostegno per la loro bambina, Margherita.